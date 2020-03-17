Aynı zamanda salgın hastalıklar uzmanı (epidemiyolojist) olan Alman politikacı Karl Lauterbach raporu okuduğunda kan beynine sıçradı...

"Her şeyin bir sınırı var" dedi, "kapitalizmin de..." Olay şu...

Alman devleti biyoteknoloji alanında ilginç işler yapan Alman şirketi CureVac'a yapılan "ahlaksız teklif"i öğrendi.

Beyaz Saray şirketin CEO'suna "aşıyı bulduğunuzda kullanım ve satış haklarını ABD'ye devredin" demişti.

Derhal şirketin sahibi devreye sokuldu ve CEO görevden alındı.

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Anlattığım üç dört günlük olay...Ortalık bu ve benzeri kulis haberleriyle kaynıyor.Ama dikkatinizi çekti mi, bilemiyorum...Almanya bu şokla baş etmeye çalışırken...Roche...Birçok ülkenin bütçesinden daha büyük bütçeye sahip İsviçre merkezli ve buluşlar konusunda çok aktif bir şirket...Efendim, test kitleri üretip ABD'deki açığı kapatacakmış falan, geçin bunları!Roche ve Amerikan devletinin bu işbirliğiolacaktır.Komplo teorisi falan da değil...Açıkça ortada olandan hareket ederek söylüyorum bunları.

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Dün de yazdım ya...Ama insanların ve hatta ulus devletlerin durduğu yerden bakarsak...Aynı "dünya beşten büyüktür" kampanyasında olduğu gibi bu davada da Türkiye bayraktarlık yapmaktan kaçınmamalı.Mayamız ve son yıllardaki tecrübelerimiz buna çok uygun.

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Neden bunları vurguluyorum?Şundan...Korku ve panik duygusu kışkırtıldıkça kitleler hegemonlarınvetercihlerini normal kabul etmeye başlayacaklar.Kaçınılması imkansız bir "" tablosu derinleşirse...Toplumlara "" duygusu egemen olmaya başlar.Birileri bunu istiyor...Çok dikkatli olmak gerekiyor.Öyle bir çağdayız ki, şimdi olmasa yakın bir zamandaçelik ve ateşle sınanacak.Başkasınıve kendini bilirsen, yüz kere savaşsan tehlikeye düşmezsin; başkasını bilmeyip kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin; ne kendini ne de başkasını bilmezsen, her savaşta tehlikedesin (/ Savaş Sanatı)