Bütün dünya bir tünele girdi.
Ucunda ışık var mı? Var.
Ama çıkışta bizi bildiğimizden farklı bir tablo karşılayacak.
Cumhurbaşkanımız "bizi küresel bakımdan köklü değişiklikler bekliyor" vurgusunda yerden göğe haklıdır.
***
Ne var ki...
Ortalama "okumuş
" kafayla tüneldeki yürüyüşümüz ve nihai tabloyla yüzleşmek pek zor olacak...
"Çinliler yarasa çorbası içiyor arkadaş, dünyayı mahvedecek bunlar, ho ho, hi hi!"
diyerek bir buçuk ay geçiren
ve söylediklerine gerçekten inanan adamlar,
şimdi ne anlama geldiğini bilmeden "önce bilim, sonra bilim
" diye vızıldanıyorlar.
Ama kimse birbirine "biz bilimden ne anlıyoruz?" diye sormaya cesaret edemiyor.
Bilmediklerini biliyorlar çünkü!
Yarın öbür gün bilim ellerine aşıyı tutturunca
rahatlayacaklar tabii!
Ama kıçlarından pantolonlarını, cüzdanlarından paralarını, ruhlarından özgürlüğü kimin nasıl ve neden alıverdiğine
akıl erdiremeyecekler.
Bütün uyarılara "bunlar komplo teorisi!" diye burun kıvıran uyduruk entelektüellerin halini de göreceğiz elbet.
Bazılarının "komplo"
nun doğrudan parçası olduklarını anlamayan kalmayacak.
***
Ne demek istediğimi yine hani türlü şeytanlığın gizlendiği bir iki "ayrıntı
"yı (!) vurgulayarak anlatayım...
Nasıl olsa sonrasını konuşacak çok zamanımız olacak.
Mesela ABD bir yazılım şirketi olan Athena ile resmi ve özel kurumlar, market, müze, gar, havaalanı ve benzeri yerlerin girişlerindeki tarama sistemlerinin "ateş ölçer
" haline getirilmesi için anlaştı.
Bu işin kısa zamanda bitirilmesi isteniyor.
Tabii salgın döneminde herkese "faydalı" bir önlem gibi geliyor. (Yoksa virüs bunun için mi var?)
Peki ya sonra?
Yakın gelecekte basit soğuk algınlıklarının bile "büyük gözaltı"
altında tutulması o pek serbest sanılan günümüz insanı için ne anlama geleceğini tartışmaya cesaretiniz
var mı?
***
Kapatan, açmayabilir de mesela...
Bunların farkında mıyız?
Mescid-i Aksa'nın virüs tehlikesi nedeniyle kapatılması b
izim medyada pek az dikkat çekti.
Şimdi sadece avlu açık.
Ama asıl önemli olan kilit ve anahtarların İsrail yönetiminin elinde olması..
Yarın tehlike geçtiğinde nasıl açacaklar?
El-Halil Camisi
kapatılmış sonra açıldığında üçte biri sinagog yapılmıştı, hatırlayan var mı?
Çok şey değil, bu noktaları da düşünelim, teyakkuzda olalım istiyorum.