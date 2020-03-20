Bütün dünya bir tünele girdi.

Ucunda ışık var mı? Var.

Ama çıkışta bizi bildiğimizden farklı bir tablo karşılayacak.

Cumhurbaşkanımız "bizi küresel bakımdan köklü değişiklikler bekliyor" vurgusunda yerden göğe haklıdır.

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Ne var ki...Ortalama "" kafayla tüneldeki yürüyüşümüz ve nihai tabloyla yüzleşmek pek zor olacak...diyerek bir buçuk ay geçirenve söylediklerine gerçekten inanan adamlar,şimdi ne anlama geldiğini bilmeden "" diye vızıldanıyorlar.Ama kimse birbirine "biz bilimden ne anlıyoruz?" diye sormaya cesaret edemiyor.Bilmediklerini biliyorlar çünkü!Yarın öbür günrahatlayacaklar tabii!akıl erdiremeyecekler.Bütün uyarılara "bunlar komplo teorisi!" diye burun kıvıran uyduruk entelektüellerin halini de göreceğiz elbet.Bazılarının "nun doğrudan parçası olduklarını anlamayan kalmayacak.

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Ne demek istediğimi yine hani türlü şeytanlığın gizlendiği bir iki ""yı (!) vurgulayarak anlatayım...Nasıl olsa sonrasını konuşacak çok zamanımız olacak.Mesela ABD bir yazılım şirketi olan Athena ile resmi ve özel kurumlar, market, müze, gar, havaalanı ve benzeri yerlerin girişlerindeki tarama sistemlerinin "" haline getirilmesi için anlaştı.Bu işin kısa zamanda bitirilmesi isteniyor.Tabii salgın döneminde herkese "faydalı" bir önlem gibi geliyor. (Yoksa virüs bunun için mi var?)Peki ya sonra?Yakın gelecekte basit soğuk algınlıklarının bilealtında tutulması o pek serbest sanılan günümüz insanı için ne anlama geleceğini tartışmayavar mı?

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Kapatan, açmayabilir de mesela...Bunların farkında mıyız?izim medyada pek az dikkat çekti.Şimdi sadece avlu açık.Ama asıl önemli olanYarın tehlike geçtiğinde nasıl açacaklar?kapatılmış sonra açıldığında üçte biri sinagog yapılmıştı, hatırlayan var mı?Çok şey değil, bu noktaları da düşünelim, teyakkuzda olalım istiyorum.