Bilirsiniz, tam bu günlerde erik hasreti tutardı insanları...

Geliyor vakti, az kaldı diye sevinilirdi.

Kütür kütür ve yemyeşil olanlarının hayali kurulurdu.

Bir iki hafta içinde süpermarketlerde paketlenmiş halde satışa sunulacak bir avuç eriğin astronomik fiyatına dudak bükülür, hasretimiz çağla badem çıtırdatılarak yatıştırılırdı.

Şimdi aklımızda başka şeyler var.

Erik zamanının gelmesini değil, salgının geçip gitmesini bekliyoruz.

Beklemedeyiz.

Endişeyi bastırmaya, umudu çiçeklendirmeye çalışıyoruz.

***

Böyle zamanlar modern venin çuvalladığızamanlardır.Öyle ya, "e hitap etmeyi sever psikoloji.Oysa görüyoruz işte!, "" diyerek gidilecek çok mesafe yokmuş.Markette tuvalet kağıdı kuyruğuna girip birbirini hırpalayanlar arasında kaybolup gitti bu iki yüzyıllık insanlık serüveni...Bir virüs bizi "" hakkında düşünmeye zorluyor...kendimizi de kurtaramayacağımızyavaş yavaş kafamızadank ediyor.

***

" adı kitabı yayımlananPsikiyatrist ve araştırmacıa çalışmasını ilk götürdüğü yayıncı" demiş.Sonra başka bir yayıncıyı zorla ikna etmiş. Kitap Covid-19'un patlamasından birkaç hafta önce piyasaya çıktı.Bugünlerde medya sürekli Steven Taylor'dan görüş alıyor.Araştırmacının altını çizdiği bir nokta var."Bakıyorum da, çalışmamın sonuç bölümünde yazdığım gibi olup bitiyor her şey.ben de edememişim."

***

Dikkatinizi çekmiştir; sosyal medyayı evde mutfak çalışmaları, yemek pişirme ve özellikle de ekmek yapma videoları doldurmaya başladı.Yemek pişirmek bu bakımdan en güzel çözümlerden biri. Sosyal medyada paylaşımı ise bu kezanlamı taşıyor.Evde ekmek pişirme trendine gelince...altan alta geleneksel "becerilerinin geri dönmeyeceğinimi sanıyorduk?