Bilirsiniz, tam bu günlerde erik hasreti tutardı insanları...
Geliyor vakti, az kaldı diye sevinilirdi.
Kütür kütür ve yemyeşil olanlarının hayali kurulurdu.
Bir iki hafta içinde süpermarketlerde paketlenmiş halde satışa sunulacak bir avuç eriğin astronomik fiyatına dudak bükülür, hasretimiz çağla badem çıtırdatılarak yatıştırılırdı.
Şimdi aklımızda başka şeyler var.
Erik zamanının gelmesini değil, salgının geçip gitmesini bekliyoruz.
Beklemedeyiz.
Endişeyi bastırmaya, umudu çiçeklendirmeye çalışıyoruz.
***
Böyle zamanlar modern ve harcıalem psikoloji fikirleri
nin çuvalladığı
zamanlardır.
Öyle ya, "birey"
e hitap etmeyi sever psikoloji.
Oysa görüyoruz işte!
"Birey olmalıyız"
, "Bireyselleşmeden değerli bir şey yok
" diyerek gidilecek çok mesafe yokmuş.
Markette tuvalet kağıdı kuyruğuna girip birbirini hırpalayanlar arasında kaybolup gitti bu iki yüzyıllık insanlık serüveni...
Bir virüs bizi "hepimiz
" hakkında düşünmeye zorluyor...
Gemimizi tek tek kurtarmaya kalkarsak, kafamıza göre davranır başkalarını takmazsak
kendimizi de kurtaramayacağımız
yavaş yavaş kafamıza
dank ediyor.
***
"The Psychology of Pandemic/ Salgın Psikolojisi
" adı kitabı yayımlanan
Psikiyatrist ve araştırmacı Steven Taylor'
a çalışmasını ilk götürdüğü yayıncı
"kimse böyle bir kitapla ilgilenmez, kusura bakma!
" demiş.
Sonra başka bir yayıncıyı zorla ikna etmiş. Kitap Covid-19'un patlamasından birkaç hafta önce piyasaya çıktı.
Bugünlerde medya sürekli Steven Taylor'dan görüş alıyor.
Araştırmacının altını çizdiği bir nokta var.
"Bakıyorum da, çalışmamın sonuç bölümünde yazdığım gibi olup bitiyor her şey. Ama kim bu tuvalet kağıdı paniğini tahmin edebilirdi,
ben de edememişim."
***
Şimdi evlerimizde izole haldeyiz ama zihnimiz hızla yeniden toplumsallaşıyor.
Dikkatinizi çekmiştir; sosyal medyayı evde mutfak çalışmaları, yemek pişirme ve özellikle de ekmek yapma videoları doldurmaya başladı.
Günümüzün hiperaktif insanını evde sakin sakin tutmak kolay mı?
Yemek pişirmek bu bakımdan en güzel çözümlerden biri. Sosyal medyada paylaşımı ise bu kez bir tür dayanışma
anlamı taşıyor.
Evde ekmek pişirme trendine gelince...
Modern bireyciliğin çözüldüğü yerde
altan alta geleneksel "hayatta kalma"
becerilerinin geri dönmeyeceğini
mi sanıyorduk?