Tedbirli olmalıyız.
Bunda şüphe yok!
Ayrıca tedbirleri yeni bir toplumsal ayrışmanın malzemesi yapmaktan da sakınmalıyız.
Fakat sürekli tedbirli olmakla sürekli tedirgin olmak arasındaki sınırı aşarsak toplumsal yaşantımızın alacağı hasarı da konuşup tartışmayı sürdürmek zorundayız.
Bunları tekrar edip durduğum için bazılarınız bana kızıyor olabilirsiniz.
Yerden göğe hak veririm...
Çünkü sıradan günlerden geçmiyoruz.
Ancak benim görevim de meseleleri birlikte düşünüp tartmaya çağırmak değilse, nedir?
***
Dikkatinizi çekmiştir...
Salgın bilimciler ve tarihçiler bize sürekli 1918'de dünyayı saran İspanyol Gribi
nden söz ediyorlar.
Ama kimse 1957-58 arası yaşanan Asya Gribi salgınından konu açmıyor.
Ne garip!
Zaten ansiklopedilere bakarsanız, salgına "Unutulmuş veba
" dendiğini göreceksiniz.
Peki Singapur ve Hong Kong'da başlayıp 1 milyondan fazla insanı hasta eden bir salgın unutulabilir mi?
Cevap şöyle verilebilir.
Salgın henüz hükmünü sürdürürken unutulsun istenmişse eğer, unutulur.
***
Sadece ABD'de 116 bin ölüm...
Unutmayalım ki, o tarihte ABD nüfusu şimdikinin yarısına yakındı.
Demek ki, çok ciddi ve büyük bir salgından söz ediyoruz.
Ama üç dört gündür bu salgına dair sözlü tarih kayıtlarını aktaran yazılara göz gezdiriyorum.
Yaşlıların hepsi açık seçik hatırlıyor; "Herkes çok şiddetli bir ateşlenmeyle yatağa düşüyordu ama hayatı kapatmamıştık, okullar bile açık kalmıştı, fabrikalara gidiyorduk, hatta maçlar devam ediyordu.
"
***
Niye hayat durdurulmamıştı, neden herkes evlerine kapatılmamıştı?
Asya Gribi'nin sert etkisine rağmen niye kimse böyle bir yolu seçmemişti?
Bir hata mıydı bu?
Bir anlamda, evet!
Ama ötesi de var.
1950'lerin ikinci yarısı hem "Amerikan rüyası
"nın, hem Amerikan yayılmacılığının, hem de Amerikan ekonomisinin patlama yaptığı dönemdi.
Hangi salgının bu "ilerleme"yi durdurmasına izin verilebilirdi?
Hangi güç ABD yönetimini bunu yapmaya itebilirdi?
***
Şimdi Covid-19 ABD'yi kırıp geçirirken, çarklar durdurulmuş ve işsiz sayısı 50 milyona yaklaşmışken...
"Unutulmuş veba
"nın tarih sayfalarından çıkartılıp "hayatın devam edişi
"nin hatırlanması hiç istenmiyor.
Varsa yoksa, İspanyol gribinin aşırı abartılı anlatımları ve ikinci, üçüncü, dördüncü dalgaları!
O da ayrı bir problemli hikaye.
Bir gün anlatırım.