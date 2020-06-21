Bir kaplumbağamız vardı. Ona araba denmezdi...

Babam her seferinde hem bizi hem de konu komşuyu içine sığdırmayı başarıyordu.

O halde güle oynaya uzaklara gidip dönüyorduk.

Hatırlamasına hatırlıyorum da, aklım almıyor.

Çünkü o zamanki "akıl" ile şimdiki farklı.

Bu iyi bir şey mi, hiç emin değilim.

Ev konusu da aynı...

Doksan metrekarelik evde her işini gören geniş ailelerin yerini şimdi iki yüz metrekare dar gelen çekirdek aileler aldı.

***

O çocukluk yıllarımda evdeki zeytinyağı tenekesi dibini gördü mü, sevinirdim.Çünkü o zaman mutlaka'ya gidilecekti.Şimdi kim inanır buna?Gençler oralardan geçerken "", "gibi sitelergörüyorlar ama İstanbul'un burnunundibindeki bir yerin bugünün Ayvalık'ınıandırdığını hayal edemiyorlar.Bugün bir İstanbullu mis gibi halis bir zeytinyağını yerinden almak istiyorsa, Kuzey Ege'ye kadar yol almak zorunda.

***

Babam bizim"u yamaç üzerine park eder, aşağıdaki sarnıç benzeri taş yapıya inerdi.Bazen ben de onun arkasından koşar adım yokuş aşağı bırakırdım kendimi.severdim çünkü.Öğleden sonra hafif gümüşlenmeye başlayan deniz, zeytinliği kıraç toğrağı,hayranlıkla bakışım...Hepsini hatırlıyorum.

***

İyi de neden anlatıyorum şimdi bunları?Zaman hızla akıp geçiyor ve artık git gide azalan hayaller tat vermiyor.bambaşka.Dünümle bugünümü birbirine düğümleyen ne varsa, artık elle tutulur bir gerçekliğe dönüştüler.Hele otuzlu, kırklı yaşlarım bana özel bir" kıvamı kazandılar.(!) seanslarına başlamama azkaldı.

***

Arabaya binip uzun uzun gidiyorduk.Darıca'ya zeytinyağına, Yeşilköy'e dondurmaya...Tutku ve çilenin; irade ve hayalin kat ettiği mesafe.Şimdi bir yere gittiğimiz yok galiba.Her yer yakın!Bu mu uzaklık, geçiniz.Bedenlerimizi geçtim...Ruhlarımız yerinden kalkabilecek mi bakalım?