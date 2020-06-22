Dünya durulacak sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.
Sadece salgına bakıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz...
Şimdi olayların hızına uygun olarak bakışımızı güneye çevirelim.
Akdeniz'e bakalım.
Hatta aşağılara, Nil'in kaynağına kadar uzanalım.
Mecburuz.
Bilmesek de olur deyip ihmal ettiğimiz ne varsa, öğrenmeye mecburuz.
***
İşin doğrusu...
Bizim kültürel/tarihsel gözümüz
( Evet, var
öyle bir şey!) bir türlü Habeşistan
'dan bugüne
gelemedi.
Köprülerin altından ne sular aktı oysa.
Etiyopya mı? Uçağı düşmezse, öyle bir ülke hiç yokmuş gibiyiz.
Ama ne oldu?
Sisi
'nin Libya üzerinden aklı sıra Türkiye'yi tehdit etmeye kalktığı saatlerde esas karın ağrısının Etiyopya olduğu
ortaya çıkıverdi.
Neden?
Çünkü Mavi Nil'in kaynağı Etiyopya'da.
Çünkü Etiyopya nehrin üzerine Afrika'nın en büyük barajını inşa ediyor
ve karşılıklı anlaşmalara
aldırmadan temmuz ayında
barajda su tutmaya
başlayacak.
Mısır, Etiyopya'yı Birleşmiş Milletler'e şikayet etti ama bu iş orada çözülecek gibi değil.
Sisi'yi Libya götürmezse, bir bakarsınız, bu mesele götürür.
***
Tevafuk mu, desem?..
İşaretler
mi desem?..
Hepsi üst üste geldi.
Dünyayı şu an kim yönetiyor?
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı (birçoklarına göre Çin'in operasyon ajanı) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Ve adam şimdi yarı bir ülke olan Eritre doğumlu ama Etiyopya'da 2016'ya kadar bakanlık yaptı.
Gel de bu ülkeyi görüş ufkunun dışında tut artık!
***
Barajın adı da ilginç: Rönesans.
(Hedasi, Al Nahda)
2011 yılında baraj yapımına finans sağlayan ve inşaat şirketleri kuran ülke ayrıca ilginç: Çin.
ABD buna yıllardır çok bozuluyor.
Peki başka kimler var barajın ve Etiyopya'nın arkasında?
Şaşıracaksınız ama...
Sisi'nin kimi destekçileri var; mesela BAE, Suudi Arabistan ve İsrail.
Dünya böyle işte!
***
Bu meseleleri iyi bilen bir dostuma soruyorum.
"Etiyopya ve İsrail'in bağları çok derin
" diyor.
Bu arada...
Geçen yıl İsrail Savunma Bakanlığı'nın "Mısır'ın aşırı silahlanma arzusunun bizim çıkarlarımızı hedef almayacağından emin değiliz" açıklamasını not etsem mi?
Bir Amerikan arkeoloji kuruluşunun Tevrat'ta sözü geçen "Ahit Sandığı
"nın Etiyopya'da bir kilisede bulunduğu iddiasını da ekleyip yazımı kapatayım.