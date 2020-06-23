Demiştim ki...

İçeride iki siyasi/sosyal cephe var: Milliler ve ecnebiler, gerisi hikayedir.

Ve sormuştum: Ecnebiler ve arkalarındaki küreselci odak işlerini nasıl ve hangi hedefe doğru yürütüyorlar?

Cevabım açıktı: "Zihinleri yönlendiren işaretlere bakın, anlarsınız."

***

13 Eylül 2019'daki yazımın başlığı ""di, belki hatırlarsınız...O hafta İBBTV şehrinkaldırıp yerine LGBT renkleriyle oluşan bir duman bulamacını koymuştu.Aynı tarihlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de; aslında II. Dünya Savaşı'nda İtalyan direnişçileriyle tarih sahnesine çıkan bu marşı sembol haline getiriyordu.Ne ilginçtir ki, İzmirliler meşhur ettikleri ""nı (ki o da aslında Kafkasya Marşı'dır) az daha unutacaklardı.Böyle onlarca işaret vardı aslında.Proje kendini işaretlerle ilerliyor.Toplumsal Tarih dergisinin geçen şubat ayı kapağının "" olması zamanlama bakımından bir tesadüf müydü? Güldürmeyin beni!

***

Eh, bütün bunlar nedeniyle dün ortalığı karıştıran "" haberlerine şaşırmadım.Tam Ayasofya'nın açılmasının hararetle tartışıldığı bir sırada Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan'daki Delphi Ekonomi Forumu'na bağlanıp "demesi ve açıklamasında sürekli "" ifadesini kullanması da beklenmedik bir şey değildi.Şaşırmamalıyız!Çünkü bunun için o mevkilere aday yapıldılar ve özel iletişim teknikleri uygulanarak seçtirildiler.Oralarda kaldıkları sürece de böyle gidecekler.

***

Gün gelir, İzmir ve İstanbul'un yerel yönetimlerinin "" demeye başladıklarını görür müyüz?Şu son birkaç ayda daha önce aklımızdan geçirmediğimiz neler görüp yaşadık, dersem..Anlarsınız.Durmadan tekrarlıyorum, tekrarlayacağım.Doğru hamleleri, yanlış olanlardan ayırt etmek kumara dönüştü. Yalanın hayaletleri online ya da offline dolaşan her türlü gerçeğin üzerine çöreklenmiş durumda. Yavaş yavaş ikiyüzlülüğe alıştırılıyoruz.(Bu Bir Günlük Değildir-2010)