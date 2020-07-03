Öyle şeyler allanıp pazarlanıyor ki...

Pes diyorsun...

Eh, çağ unutkanlıkla malul...

Genç kuşakların bugün yuttukları yalanlardan ötesini bildikleri yok...

Uyarla, yuvarla, pazarla gitsin!

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Gelin, şu olaya birlikte bakalım...Dünyanın en büyük spor giyim markası Adidas'ın insan kaynakları direktörü ve şirketin icra kurulunun tek kadın üyesiişinden istifa etti.Daha doğrusu istifaya mecbur bırakıldı.Sebep?..Geçen yıl bir toplantıda "" demiş.Net! Pislik bir laf.Ama bu lafın üzerine bir yıl sonra yazılan(!) temiz mi, işte orası çok karışık.Çünkü ırkçılık konusu iki aydır" politikalarına alet ediliyor.

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Hürriyet gazetesinin kararlı küreselci ideologu Ertuğrul Özkök bu istifayı dün alkışlarla karşılıyor, yeni durumu göklere çıkartıyordu.Neymiş efendim?Bu ""in başlangıcıymış...Artık "çalışanlarına kötü davranan, ırkçılık yapan şirketlerolacak, o markanın ürünleri de çirkinleşecekmiş...Gelecekte "mazlum küreselleşecek, hain mahallileşecek"miş...Bak, bak, bak...Nasıl süslü püslü ""lar bunlar!Yutalım mı?

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Gerçek ise çok farklı...Özkök'ün cümlesindeki "bölümüne dikkat!Dünyayı sarmaya başlayan aldatıcı ve örtücü söylemin çok iyi örneği çünkü.Çalışanlara kötü davranma konusu ırkçılık ve ayrımcılığa endeksleniyor.Kolay ve göz boyayıcı bir operasyon.Ama bundan böyle kimse üretim prosedürleri, iş koşulları ve diğer meselelerden söz etmiyor artık.

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Oysa sadece Adidas değil, bütün dev spor markaları küresel üretimlerini ciddi sömürü mekanizmaları üzerine kurmuş haldeler.bilmeyenmi var?Bu şirketlerintekbir Milli Takım sponsorluğuna onmilyonlarca euro yatırdığı az mıkonuşuldu?Tersine, başarılı sayılıp sürekli terfi ettiler.Nasıl bir dünyaya doğru itildiğimizi buradan anlayabilirsiniz.diyerek yeni sömürü vizyonları cilalanıyor.Nasıl olsa, günümüz gençlerinin umurunda değil bütün bunlar!