Nar ağacı, zeytin ağacı, iğde ağacı...

Üç ağaç...

Akrabalarım...

Geriye dönüp bakıyorum da...

Kitaplarımla ağaçlarım hep iç içe, yan yana, omuz omuza.

Çok erken yaşlarımda okumayı onlar sevdirdi bana; hatta sevdiğim kitapları ilk onlara okudum, bazen yüksek sesle...

Hala ne zaman kitaplarla aram açılsa...

Küssem onlara...

Elimde kitap bir ağaca koşarım.

Hele bir de demli çay varsa, başka ne isterim.

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"Daima böyle başlar, kitaplarla" diye yazıyor C. Bobin. (Eksik Parça, s.19)Sonra şöyle devam ediyor: "Hayatının en aydınlığındakara cümlelerin altına gömersin kendini. Bazen başını kaldırır, bakarsın dışarıya.Şehri görürsün, okulu görürsün. Bunun bir çöl olduğunu görürsün, o zaman kitaba geri dönersin., bu inanılmazdır, hep daha fazlası gelir."

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Hiçbir şey anlamadan okuyup aşık olduğum ""yı; rahmetli ninemin her gün bir sure okuttuğu Ömer Rıza Doğrul'un'ni (o zamanlar bizimki gibi evlerde başkası bulunmazdı);hep o nar ağacına aktarırdım.Sonra baharda birdenbire çiçeklenirdi ağacım.Yıllarca okuduklarımı ona anlatarak sevindirdiğime, turuncudan kırmızıya çalan çiçekleriyle bana teşekkür ettiğine inandım.

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Bir devar.Sömestr tatillerinde teyzemde kalmaya giderdim heyecanla. Aslına bakarsanız, dalları kurumaya yüz tutmuş, çayırın ortasında yapayalnız bırakılmış o zeytin ağacıydı özlediğim.Gölgesi olacak kadar dalı ve yaprağı kalmamıştı ama saatlerce sırtımı dayayıp kitap okumak öyle güzeldi ki...Belki bir tekBenim derdim, büyük romanlarda çocukluğumun sayfalarını hızla çevirmeye çalışmaktı.Yazık ki, çok sonra anladım, gerçekten de çölmüş

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