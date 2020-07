Korku, kol geziyor...

Yeryüzünün her şehrini, her sokağını, her evini dolaşıyor.

Sis gibi...

Ruhlarımızın kuytularına kadar sokulup bir daha dağılmıyor.

Kimse sınırlarını tam olarak tarif edemiyor ama meşruiyetinden de şüphe duymuyor.

Bunu becerdiler!

Yani sonunda nesnesi belirgin ama kaynağı "görünmez" bir KORKU kasırgası üretip globalleştirmeyi başardılar.

***

Aklıma Edip Cansever 'in nehir şiiri Tragedyalar'da şu ifade geliyor: "" Kabul!Korku duygusu değerlidir, çünkü insanı korur.Hayatta kalmasını sağlar.Fakat bir noktaya kadar...Hele şimdi olduğu gibi toplumu saran korku duygusu bütün hayat filizlerini yer bitirir, tüketir, sindirir.Gereksiz çekişmelerin, gruplaşmaların anasıdır korku.Örnek mi istiyorsunuz?Bakın, göreceksiniz...Salgında bulaşma korkusu toplumun içinde uykuya yatmış "türünden ayrımcılıkları yeniden uyandırıverdi.

***

Uzun bir ""nın son aşamalarını yaşıyoruz aslında.Henüz pandemi başlamadan önce, 2019 yılında yapılan Chapman Üniversitesi'nce yapılan araştırma Amerikalıların medya yoluylaolduğunu ortaya koydu.Her yüz kişiden 62'si okyanusların, göllerin, nehirlerin ve içme suyunun temizliğinden emin değilmiş.Anlayacağınız, insanların içlerinde mahşeri bir korku çoktandır büyütülüyor.Her yüz kişiden 57'sinin gelecekte parasız pulsuz kalacaklarından endişe ettiği de ortaya çıkmış.Ne oldu?

***

Gelelim esas hikayeye...Tarihten biliyoruz.Büyük korkular yaşam biçimlerini ve toplum düzenlerini hızla anlamsızlaştırırlar;Hans Blumenberg'in deyişiyle "" diyetarif edilecek ""ninortaya çıkışını kolaylaştırırlar.Çok tehlikelidir bu.Üstelik bukimi odaklarakaranlık bir umut kazandırır.Hatta bu odaklar çoğu zamanbu yolla toplumları yönlendirmişlerdir.

***

Bunları korkalım diye yazmadım...diye yazdım.Hep dediğim gibi...Çaresi...Agah olmaktır.