Geçen akşam bir rüya gördüm, şöyle... Henüz günün ağarmadığı sehere yakın bir saatte Alemdar Caddesi'nde yürüyordum. Baktım, karşı kaldırımda bir adam koltuğunun altına seccadesini sıkıştırmış hızlı adımlarla meydana doğru iniyor. Ben bu adamı bir yerden tanıyorum derken, hatırladım. Orhan Pamuk'un poğaçacısıydı... "Nereye azizim?" diye sordum, Ayasofya'ya dedi. Rüyanın sonu ise şöyle... Cihangir'de bir kafenin kapısını açıp içeri girmemle, ünlü yazarla karşılaşmam bir oldu. Mutsuz bir hali vardı. Tok bir sesle "Merhaba romancı" diye seslendim; başını kaldırıp baktı. "Git poğaça al, bereketi sana da geçsin!" Kızdı, söylenmeye başladı. O sırada uyandım.

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Malum tayfaya sormak isterim:Neyi ölçüt alarak Z kuşağı aşağı, Z kuşağı yukarıdiye atıp tutuyordunuz?

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'nün koruyup kolladığı bir grup virüs ve salgın bilimci diyor ki," Hatta Gates Vakfı'nın uzmanları daha da sert:"Tamam ama şunu da bilimsel olarak anlatsanız, ne iyi olacak... Düşünün, bugünküne benzer bir salgını tarihte bulabilmek için yüz yıl geriye gidiyoruz, ki kimse kusura bakmasın, İspanyol Nezlesi üzerine tarih bir yönüyle fazla kurgu görünüyor. Ama söyleyin,Cevap? Yok!.. Mantık? Yok!.. Böyle bir şeyin bilimsel olmadığını anlatan uzmanların (kariyerleri Nobel gibi ödüllerle dolu olsa bile) sesleri ise birkaç dakika içinde kesiliyor; açıklamaları bütün paylaşım platformlarından siliniyor. Neyse, tamam, ben de sustum. Sonunda "kötü adam" olacağım, kimse de esas derdimi anlamayacak!

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Bakıyorum, bakıyorum ve bir kez daha anlıyorum... Günümüz insanının gözüötesini görmüyor. Lakin, bunun yolu hep yalanlardan geçiyor. Anlıyorum, çünküÖnce bir "" gerek ki, ""in sevilecek yanı bulunsun!

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Önce Özcan Turşuları'nda acılı turşu tadımı,ardından Tatar Salim'de enfes döner. Veközde kahveyle final...