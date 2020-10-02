Seçmen tabanlarını geçen on yıl içinde nasıl uyuşturduklarını öyle iyi biliyorlar ki...

Dünya yansa umurlarında değil...

"Saray" diyorlar, "bisiklet" diyorlar, "dolar" diyorlar, siyasi ekmeklerini çıkartıyorlar.

Doğu Akdeniz, Ermenistan'ın saldırganlığı, Yunanistan'ın saçmalıkları, Pompeo'nun zırvaları...

Bunlar siyasi gündemlerine hiç girmiyor.

Nasıl bir rahatlık!

Seçmeninin bütün yazı yine "vur patlasın çal oynasın" geçiren kafasıyla nasıl bir sarmaş dolaşlık!

İnsanın aklı almıyor.

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Mesela ana muhalefetin şimdi gözden düşmüş isimlerinden biri yeniden partisinin sahnesine mi çıkmak istiyor ya, hemen sosyal medyada "diye başlayıp Türkiye siyasetine dair aklı sıra mesajlar veriyor." dediniz, değil mi?İmparator bu yahu!Seçimle gelmiş olanlara kinaye yapmak için hiç uygun değil.85 yaşındaki Akihito tahttan feragat edince taht da ortadan kaldırılmadı. Görevi veliaht prens devraldı.Ama bunları vurgulamak da boşa yorulmak...Çünkü siyasetçimiz hitap ettiğiiyi biliyor.Yılmaz Özdil yazılarıyla "" görmüş bir kitle nihayetinde.Tabii her şeyi çorba ederseniz, birileri de" türünden mesajlarla cevap verince kızmayacaksınız!

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Çoğu zaman bu türden siyaset tayfasının ettiği laflara, medyalarında dolaştırdıkları haberlere, kendi aralarındaki ""ne hiç dönüp bakmıyorum.Türkiye'nin çok hayati meseleleri var.Dünya deseniz, yanıyor.Düşünsenize...tatil yapmayı halka hizmettendaha çok seven tiplerinüzerinde durmak vakit kaybıdeğil de, nedir?Lakin bu tipleri cesaretlendiren geniş kitlenin varlığı önemli...Pürüzsüz bir zeminde kayar gibi dün Kemalist, bugün liberal, yarın HDP'li olabilen "" bir kitle!Hep ülkelerinden şikayetçi, nasıl oluyorsa buna rağmen hep keyifli ve esasında hep ecnebiler!Bu sosyoloji üzerinde ciddi biçimde durmamız gerek.