Karantina aylarından bu yana yeni arkadaşlar edindim.
Dışarıdan bakanın pek hoş görmeyeceği, hatta belki "ıyyy" diye tepki gösterebilecekleri tipler.
Ne sandığınızı kestirebiliyorum...
Sosyal medya yoluyla oluşan yeni moda arkadaşlıklar geldi aklınıza.
Yok, öyle değil!
***
Anlamlı bir arkadaşlık neyin nesidir?
Heinrich von Kleist "daimi konuşma hali
" diyordu buna.
Hani "muhabbet" dediğimiz sevgi.
Eh benimkilerin sesini, sözünü işitmiyorum ama ben durmadan konuşuyorum.
Üstelik sözümü dinlediklerini de evin içerilerine girmemelerinden anlıyorum.
Her şey pandemi süresince bana can veren balkonumda cereyan ediyor.
Açıklayayım; yeni arkadaşlarım örümcekler.
(Hah, gerisini okumayı kesersiniz şimdi... Böcek görmek gibi böcek okumak da pek çoğumuza zor gelir!)
***
Ninelerin torunlarını "örümceğe zarar verilmez yavrum, mübarektir"
diye sürekli uyardığı kuşaktanım.
Bu yüzden örümceklerle aram iyidir.
Rivayeti biliyorsunuz...
Resulullah ve Hz. Ebu Bekir
müşriklerin takibinden kurtulmak için
bir mağaraya sığınırlar. Mağaranın ağzına
örümcek ağ örer, hatta bir çift güvercin
yuva yapar ki, kimse içeri girildiğini
anlamaz.
***
Başıma gelen şu...
Balkona gelen bir iki örümcek yufka kalbimi anladı;
sonunda benden
ağlarını da bozmama sözü aldı ve
olaylar ondan sonra koptu.
Eh, nasıl olsa ne gelen var, ne giden; yaz da bir türlü bitmek bilmiyor, balkonda kendi aramızda oyalanıyoruz.
Geçen baktım, yenilebilir bitkileri dizdiğim ahşap masanın altını kendilerine ait bir şehir haline getirmişler. Ağlardan örülmüş bir Hong Kong görüntüsü...
Bu nasıl bir "dokumacılık
" becerisidir yarabbim!
***
Tam olarak bunları niye yazdım, bilmiyorum.
Pazar yazısı işte, aldırmayın!
Fakat hep derim ya...
Uzun uzun bakmak, sevmektir.
Sevmek, bakmaktır.
Böceklere dikkatle bakmayıp hemen ürkmekle yanlış yapıyoruz gibi geliyor bana...
Baksak, bazılarının çok şirin, bazılarının pek güzel olduğunu anlayacağız.
Örümcekler de öyle...
En sıradan örümceklerin bile güzel bir yanı var.
***
Bu arada belirtmem gerek...
Örümcekleri böcek sanıyoruz ya...
Değiller.
Bilim eklembacaklıları böcek saymıyor.
Yeryüzünde elli bine yakın örümcek türü var.
Hele bazıları ağlarını altın renkli ipliklerle örüyormuş
ki, merak etmiyorum
desem, yalan olur.