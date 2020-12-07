Abuk sabuk komplo teorileriyle dalga geçmek kolay...

Üstüne üstlük bunu yapana aklı başındaymış, hatta entelektüelmiş havası veriyor.

Hele dudaklarına müstehzi bir tebessüm yerleştirip sıradan insanları bu komplo teorilerine inanmakla suçladın mı...

Tamamdır!

Misyonun tamamlanmış, mahallenin seni kucaklamaması için sebep kalmamıştır.

Ama gözünün önündeki apaçık "komplo"ya kör kalacak ve en saçma teorileri hedef alacaksın...

Kural bu!

Sonra arkadaşlarınla oturup "bu 2020 de ne lanet bir yılmış ya!" diye laflar, takvimin yapraklarına kendinden menkul bir gizem verirsin...

Pek bilimsel (!) kafana göre o türden gevezeliklerde bir sorun yok çünkü...

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Arkadaş...İnsanlar yıllar boyu Hollywood senaristlerinin hayal gücünden ibaret sandıkları ve gerçek olabileceğini hiç düşünmedikleri bir şeyi yaşıyorlar.Bırakın da, el yordamıyla da olsa, sorgulasınlar...Çok istiyorlarsa, saçmalasınlar..., hatta ayakkabılarınıbağlamayıbile beceremeyen"lara benzemelerigerekmiyorki...

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Mesele sadece aşı meselesi değil.Yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı o noktaya sıkıştırmak da çok yanlış olur.Adamlar salgın çıktığından beri "" deyip duruyor.Medyalarında sürekli "" manşette...Bunun için uzun zamandır hazırlanıyorlardı, şimdi ellerini ovuşturuyorlar ve maalesef gidişat da onların istediği yönde...Ama bizim "" ne yapıyor?Neymiş, halk bilimden anlamıyormuş?Otuz yıl önce sana tereyağı yerine margarin sürülmüş ekmeği yutturan da aynı bilimdi!(Elbette, işin özünde bilim bu değil ama şimdi bu tayfaya epistemoloji dersi vermenin ne yeri, ne zamanı!)

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Zor bir sürecin içindeyiz.Vegörmekten kaçınmamalıyız.Nedir o?İnsanlar, toplumlar, devletler birden bire sadece"ya odaklandılar.Başka her şey ikincil plana düştü, detay haline geldi.Bu fena işte!