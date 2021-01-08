Adam 20 Ocak 2009 ile 20 Ocak 2017 arasında ABD Başkan Yardımcılığı yapmış...

1972'den beri senatör...

Irak Savaşı ve Libya müdahalelerini onaylamış...

"Arap Baharı" adı altında sergilenen kaos planının uygulayıcılarından...

Yemen'den Suriye'ye bütün Ortadoğu'da çocukların çektiği çilelerde en yüksek seviyede payı var.

Latin Amerika'da ve Afrika'da yol açtığı acılar saymakla bitmez.

Ve kalkmış...

ABD Kongresi'ndeki çapulcu görüntülerine bakıp "Bir de bunları çocukların ve dünyanın geri kalanının izlediğini düşünün" diye hayıflanıyor.

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Şaka gibi ama aslında sarsıcı bir gerçeğin itirafı...Nedir o?, o baştaAmerikan demokrasisi olmaküzere Batı rejimleridir.Dünyanın geri kalanında ne olduğunun önemi yoktur.Hatta oralarda doğrudan ABD eliyle çocuklara felaketler yaşatılması gayet "normal" ve "gerekli" süreçtir.anormal olan, "vahşice" olan sadece çarşamba akşamüstü Washington'da yaşananlardır.

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Tabii unutmayın ki...Bu durum sadece Washington'da ve Biden gibiler için böyle değildir...Açın sosyal medyayı, görürsünüz...Bizimve mandacılar içinde böyle...15 Temmuz'un uçaklardan atılan bombalarına "tiyatro" diyecek kadar alçaklaşan meymenetsiz tipler Amerikan Kongre binasındaki magandalara bakıp ah vahlar içinde dövünüyorlar.

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"Çocuklar keşke şahit olmasalar" diyeceğimiz o kadar çok şey yaşıyor ki dünya...

Benim aklıma gelenler belli...

Sorana Suriye'yi, Yemen'i gösteririm.

Halep'te varil bombalarından saçılan parçalarla yaralanmış bebelerin görüntülerini işaret ederim.

Ve bu konuda fena kutuplaşırım, tartışmam!

ABD'deki olaylar için son sözüm de sevgili Murat Güzel'in attığı dalgacı tweet gibidir: "ABD'de 250 yıldır demokrasi varmış da Trump ve yanlıları alaşağı etmiş gibi çek panpa!"

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NOT DEFTERİ



"Tanıdığım insanlar arasında bana bunun cevabını verecek kadar eğitimli tek insansın..."

"Soru ne?"

"Televizyon icat edilmeden önce de insanlar böyle aptal mıydı?" (DON DELILLO / Beyaz Gürültü)