Binnaz Şırınga hikayesine inanmak nedir yahu?
Olacak şey mi!
Eh, gülmemek zor tabii.
Ama Özlem Gürses'in mucidi olduğu "Ekmek için Ekmeleddin" kampanyasını düşünüyorum da...
İçimden "aslında hep böyleymiş" diye geçiriyorum..
Hatırlayın, bu slogan üzerine yapılan espriler bitmek bilmemişti.
Özlem Gürses ise kendisiyle yapılan röportajda baklayı şöyle çıkarmıştı: "Bu kadar çok konuşulup üzerine espriler üretilmesi kampanya stratejimizin başarılı olduğunu gösterir. Ekmeleddin Bey'in bu yolla tanınırlığı arttı."
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***Kılıçdaroğlu "o kadar da değildir canım" dedirten iddiaları gerçekmiş gibi gayet rahatlıkla seslendirmiyor mu?
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Bu köşeden defalarca uyardım...
Kılıçdaroğlu'nun söylemi tür "kitlesel sersemleştirme" projesi diye...
İşte sonunda tabanında, seçmeninde, kitlesinde "kafa" kalmadı!
Hem CHP'liler...
Hem de HDP'liler...
Hem muhafazakar, hem de LGBT'liler...
Sorarsan çok Atatürkçüler ama artık bunun ne anlama geldiğini de bilemiyorlar, zaten il başkanları da Atatürk'ü ağzına almıyor.
Ve şimdilerde hepsinden çok Biden'cılar...
Böyle bakınca net görünüyor...
Hiç gülünecek gibi değil.
Ülke için feci bir tablo ama sonuna kadar gerçek.
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NOT DEFTERİ
Bizler inanırız, Amerikalılarsa inanma eğilimindedir!
Onlar peri masallarıyla polis öykülerini severler; biz efsaneleri, destanları severiz... (OCTAVİO PAZ / Yalnızlık Dolambacı