Evet soru bu...
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 14 Haziran'da hangi ABD'nin başkanıyla görüşecek?
Tabii şöyle de sorabiliriz...
Görüşme hangi Biden'la gerçekleşecek?
***
Biliyorum, aklınızdan şöyle geçiriyorsunuz...
"Yoksa Haşmet de Kovid mi geçirdi, baksana kafası bulutlanmış!.."
Hayır, şükür ki virüsle hiç yakınlaşmadık.
Ama olup bitenleri dikkatle takip edenlerin formüle ettiğim soruyu tuhaf bulmayacaklarını biliyorum.
Hatta eminim...
Putin ve çalışma ekibi de Cenevre'de 16 Haziran'da hangi Biden'la görüşeceklerini kendilerine soruyorlardır...
Putin, ocak ayında kendisine "Katil Putin"
diyen Biden'la mı, yoksa birdenbire
yumuşayıp düşmanca bakışlarını Trump
gibi Çin'e yönelten Biden'la mı görüşecek?
***
İlginç işler oluyor...
Düşünün...
Pandeminin sıcak döneminde devletin tepesindeki "Küreselci-Demokrat akıl"
görevi yapan Dr. Anthony Fauci
iki aydır paçavraya çevrildi; gizli mailleri bile ortalara döküldü ama Beyaz Saray'dan şefkat elini uzatan yok.
Hatırlayın...
Meksika sınırına duvar örüyor diye Trump'ı nasıl horlamışlardı. Ama gördük ki, Kamala Harris
'in de kafasında göçmenlere karşı çekilmiş bir duvar varmış.
***
İlk önceleri Biden'ın sadece Trump'ın vergi politikasını devam ettireceği sanılıyordu, iş geldi Çin düşmanlığına kadar dayandı.
Ancak asıl kavganın zeminine dair
işaret geçen hafta geldi...
Biden
oylarını aldığı LGBT'lilere hoşluk olsun diye askeri üslerde Amerikan bayrağının yanında gökkuşağı bayrağının
da dalgalanması kararını almıştı ki...
Pentagon nihayet böyle bir şeye asla izin verilmeyeceğini açıkladı.
Şimdi herkes aynı şüphe içinde...
Yoksa Trump'ın politikalarıyla uyuşmazlığı olmayan "derin ABD",
Biden ve ekibini Trump'ın şahsından kurtulmak için
kullandı mı?
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Ancak şu nokta açık...
Küreselci demokratların ABD'si de, derin ABD de "Yeni Türkiye"den rahatsız.
Nitekim zirveyi beklemeden Dışişleri Bakanı Blinken rotayı çiziverdi.
Ve fark ettiniz değil mi, Blinken'in söylemleriyle eski bakan Pompeo'nunkiler arasında pek fark yok.
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AYNA
İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın; çok yaklaşma yanarsın! ŞİRAZLI SADİ