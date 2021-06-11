Evet soru bu...

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 14 Haziran'da hangi ABD'nin başkanıyla görüşecek?

Tabii şöyle de sorabiliriz...

Görüşme hangi Biden'la gerçekleşecek?

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Biliyorum, aklınızdan şöyle geçiriyorsunuz...Hayır, şükür ki virüsle hiç yakınlaşmadık.Ama olup bitenleri dikkatle takip edenlerin formüle ettiğim soruyu tuhaf bulmayacaklarını biliyorum.Hatta eminim...Putin, ocak ayında kendisinediyen Biden'la mı, yoksa birdenbireyumuşayıp düşmanca bakışlarını Trumpgibi Çin'e yönelten Biden'la mı görüşecek?

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İlginç işler oluyor...Düşünün...Pandeminin sıcak döneminde devletin tepesindekigörevi yapaniki aydır paçavraya çevrildi; gizli mailleri bile ortalara döküldü ama Beyaz Saray'dan şefkat elini uzatan yok.Hatırlayın...Meksika sınırına duvar örüyor diye Trump'ı nasıl horlamışlardı. Ama gördük ki,'in de kafasında göçmenlere karşı çekilmiş bir duvar varmış.

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İlk önceleri Biden'ın sadece Trump'ın vergi politikasını devam ettireceği sanılıyordu, iş geldi Çin düşmanlığına kadar dayandı.Ancakişaret geçen hafta geldi...oylarını aldığı LGBT'lilere hoşluk olsun diye askeri üslerde Amerikan bayrağının yanındada dalgalanması kararını almıştı ki...Şimdi herkes aynı şüphe içinde...Yoksa Trump'ın politikalarıyla uyuşmazlığı olmayanBiden ve ekibinikullandı mı?

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Ancak şu nokta açık...

Küreselci demokratların ABD'si de, derin ABD de "Yeni Türkiye"den rahatsız.

Nitekim zirveyi beklemeden Dışişleri Bakanı Blinken rotayı çiziverdi.

Ve fark ettiniz değil mi, Blinken'in söylemleriyle eski bakan Pompeo'nunkiler arasında pek fark yok.

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AYNA

İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın; çok yaklaşma yanarsın! ŞİRAZLI SADİ