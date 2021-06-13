Canım deniz havası çekti, köprüye hiç takılmadım.

Feribotun güneşli güvertesine çıkar, çay içerken yüzümü tatlı tatlı esen rüzgâra çevirir, iyot kokusu alırım diye düşünmüştüm.

Unutmuşum...

Hem çayın tadını mahveden karton bardakları, hem de şu malum deniz salyasını...

***

Gözle görünce başka...Topçular feribot iskelesindeki manzara basbayağıandırıyordu.Sankigibiydik amagemi hareket edince anladık ki, denizyüzeyini kaplayan bulanık, yapışkangörüntülü ve köpüksü halı bir türlüarkamızda kalmıyordu.Üzücüydü...Arabalarından çıkıp patırtıyla güverteye çıkanlar bir anda suskunlaşıvermişti.Beş altı yaşlarındaki bir oğlan çocuğu, annesine sordu:Suskunluk iyice koyulaştı.Bilirsiniz, her üzüntüde "geri döndürülemez" olanın farkına varmanın payı vardır.

***

Gemi'ya doğru yol alırken karşı kıyıya uzun uzun baktım.Düşündüm de...Babamın bizleri gezdirme tutkusu yüzünden küçücük tosbağa arabamıza binip'a gitmişliğimiz çoktu; o zaman da bayılırdım o güzel kasabaya. Ara sokaklarında dolaşmaya, Cunda'da papalina yemeye, Çamlık'ta çay içmeye, Şeytan Sofrası'ndan etrafa bakmaya, Kozak'tan çam fıstığı almaya bayılırdım.Pendik'ten Darıca'ya kadar her yer mis gibi zeytinlikti.Gel de bugünün çocuklarını buna inandır!

***

Biliyorsunuz, benna pek inanmam.Yaşını başını aldıktan sonra uydurulur çoğu...Oysa çocuk küçüktür, güçsüzdür, yetersizdir, toplum içinde "yer"sizdir; nasıl gerçekten mutlu olabilir ki!Ve olanlar ne talihli çocuklardır!Sonra ekonomimiz gelişti, kalkınmamız büyüdü, hepimize bundan az çok pay düştü ama bedelini Marmara ödedi.Mesele salya değil yani...Mesele bir denizin sırtına 50 yıldır bindirilen yük.

***

Ah! Hafızamı derhal susturmazsam, eskiler iyice üşüşecek Kalamış sahilinin çok uzun zaman öncenü anlatmaya başlarsam mesela...İyice üzülürüz.En iyisi burada kesmek...Feribot da'a yanaştı zaten.Yola koyulmak gerek.