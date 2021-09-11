"Yeni kafa" maalesef hızla yaygınlık kazanıyor, pekişiyor, kemikleşiyor... Bir tanıdık "Ellerimi sık sık dezenfekte etmezsem, bütün gövdem kirliymiş gibi hissediyorum" dedi geçen gün... Bir başkası, "Açılma olalı kaç ay geçti, hâlâ dışarıda bir şeyler yiyip içmek içimden gelmiyor" diyor. Bir okurum yazdı: "Galiba salgın bitti dedikleri andan sonra da maske takmaya devam edeceğim, çok alıştım, seviyorum hatta..." (Evet, "kafa" dedim. Çünkü kastettiğim şey zihin kavramına pek uygun düşmüyor.)
***Bize ellerimizi yıkatıp duranlar da boş durmuyor tabii; beynimizi yıkıyorlar.
***Aile içinde zeytinyağı üzerine laflıyoruz. Çok seviyoruz o güzelim meyve sütünü... "Ucuzsa o zeytinyağı değildir, hele internetten zeytinyağı diye satılan ne olduğu belirsiz şeyler getirtmeyin" dedim. Kaşlar düştü hemen. Çünkü gerçek tatsız. Geçenlerde sosyal medyada da anlatıldı. Pamuk yağına yeşil boya ve zeytinyağı aroması ekleyip pazarlıyorlarmış. İşin fenası, önümüzdeki sezon zeytinyağı daha da pahalanacak gibi görünüyor. Bunları söyleyince ablam, "Hangi yağ zamlanmıyor ki, çiçek yağı ucuz mu sandın?" dedi. Eh haklı! Ayçiçeği yağına baktım; geçen bir yıl içinde yüzde 60 zamlanmış. Ankara'nın makro ekonomiye odaklanmış bürokratları bunların farkında mı acaba?
***İsveçli ünlü pop grubu ABBA'yı zamanında da sevememiştim. Müzikleri de, kendileri de fazla kurgu kokardı. Pop endüstrisinin sevimli "oyuncak"larıydılar. Ama bana sevimsiz gelirlerdi. (Fazla kalın çizgili hoşluklarda bir nahoşluk vardır hep!) İşe bakın ki tam 40 yıl sonra yeniden dirildiler! "I Still Have Faith in You" adlı şarkıları listeleri altüst ediverdi. Bir alkış, bir kıyamet! Neymiş, "ABBA 2021'i kurtarmış"mış... Neymiş, "şarkılarını dinleyen ağlıyor"muş... İşin doğrusu, son şarkıları belki de en iyi şarkıları, bunu belirteyim. Ama "Bakın dünya değişmedi, aslında iyiyiz, hoşuz!" havasını soluyup uykuya yatmanın âlemi var mı? Yok!
***20. yüzyılın gelecek vizyonu nihayet bitti. Gelecek bitti. Şimdi "gelecek"ten sonraki zamanların başındayız.
***Dev şirketler, Çin Devlet Başkanı Şi ile Biden arasında bir zirve yapılmasını istiyorlarmış... Bu konuyu değerli dostum Barış'a (Ertem) açtım, şahane bir cevap verdi: "Normal" dedi, "Eski kiracı giderken kızıp evi yıkıp dökmesin istiyorlar."