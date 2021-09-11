"Yeni kafa" maalesef hızla yaygınlık kazanıyor, pekişiyor, kemikleşiyor... Bir tanıdık "Ellerimi sık sık dezenfekte etmezsem, bütün gövdem kirliymiş gibi hissediyorum" dedi geçen gün... Bir başkası, "Açılma olalı kaç ay geçti, hâlâ dışarıda bir şeyler yiyip içmek içimden gelmiyor" diyor. Bir okurum yazdı: "Galiba salgın bitti dedikleri andan sonra da maske takmaya devam edeceğim, çok alıştım, seviyorum hatta..." (Evet, "kafa" dedim. Çünkü kastettiğim şey zihin kavramına pek uygun düşmüyor.)

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Bize ellerimizi yıkatıp duranlar da boş durmuyor tabii; beynimizi yıkıyorlar.

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Aile içinde zeytinyağı üzerine laflıyoruz. Çok seviyoruz o güzelim meyve sütünü...dedim. Kaşlar düştü hemen. Çünkü gerçek tatsız. Geçenlerde sosyal medyada da anlatıldı.İşin fenası, önümüzdeki sezon zeytinyağı daha da pahalanacak gibi görünüyor. Bunları söyleyince ablam, "Hangi yağ zamlanmıyor ki, çiçek yağı ucuz mu sandın?" dedi. Eh haklı! Ayçiçeği yağına baktım; geçen bir yıl içinde yüzde 60 zamlanmış. Ankara'nınbürokratları bunların farkında mı acaba?

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Müzikleri de, kendileri de fazla kurgukokardı. Pop endüstrisinin sevimli"oyuncak"larıydılar. Ama bana sevimsizgelirlerdi. (Fazla kalın çizgili hoşluklardabir nahoşluk vardır hep!) İşe bakınki tamyeniden dirildiler!adlı şarkılarılisteleri altüst ediverdi. Bir alkış,bir kıyamet! Neymiş, " ABBA 2021'ikurtarmış"mış... Neymiş, "şarkılarınıdinleyen ağlıyor"muş... İşin doğrusu,son şarkıları belki de en iyi şarkıları,bunu belirteyim. Amahavasını soluyup uykuya yatmanınâlemi var mı? Yok!

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20. yüzyılın gelecek vizyonu nihayet bitti. Gelecek bitti.

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Dev şirketler, Çin Devlet Başkanı Şi ile Biden arasında bir zirve yapılmasını istiyorlarmış... Bu konuyu değerli dostum Barış'a (Ertem) açtım, şahane bir cevap verdi:dedi,