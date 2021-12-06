Ekrandaki arkeologları dinlerken içimden şöyle geçirdim...
"Son yıllarda küresel elitler ne derse oluyor... Eh, bu da olur!"
Sonra araştırınca gördüm ki...
Sadece arkeologlar değil, partiler, STK'lar, Diyarbakır vekilleri, Dicle Üniversitesi ve daha birçok kurum ısrarlı...
"2022 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Zerzevan Kalesi yılı ilan edilsin" istiyorlar.
Normaldir...
Turizmdir, kültürdür...
Tamam da böyle deyip geçelim mi?
***Yaklaşık 1400 yıl boyunca el sürülmeden durduğu iddia edilen ve bir Mithra dini tapınağı olan Zerzevan Kalesi'nde 2014 yılında kazılar başlatıldı.
***Yani gelişmelerin normal olduğu kadar, "anormal" yanları da var.
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İzleyelim bakalım, daha neler olacak?
Ama "yeni dünya düzeni" denilince aklına sadece teknolojik gelişmeler gelen ve bu konuları yazıp çizen arkadaşları da uyarayım...
Bu bakış o pek beylik "adamların tekniklerini alalım, düzenlerini almayalım" yanlışına kadar gider.
Yeni dünya düzeni kapsamlı bir proje.
Cinsiyet düzeninden, ekonomiye...
İnanç düzeninden, insanın dönüşümüne çok radikal değişimler planlanıyor.
Bunu görüp anlayın artık...
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NOT DEFTERİ
Kaçıp kurtulmak istediğimiz bir şeyin giderek daha çok içine gömülüyorduk. (FRANZ KAFKA / Şato)