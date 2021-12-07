Merak ediyorum...
Sağlık Bakanlığı yönetim kadroları...
Kapanmaların en sert olduğu dönemde "Bu kısıtlamalar yetersiz" diyen Bilim(!) Kurulu üyelerinin şimdi kitleleri muhalefet adına sokağa çağırışlarını izliyorlar mıdır?
TV'lerde gaz verdikleri hekim bozuntularının gerçekte nasıl çaçaron bir siyaset erbabı olduklarını, nasıl iktidardan nefret etiklerini artık anlamışlar mıdır?
***Düşünmek gerekirdi...
***Ne yazık ki...
***Sonuçta ne oldu?
***
Şimdi sağlık yönetimine soruyorum...
Başınızı ellerinizin arasına alıp "DSÖ'nün, Batı'nın, muhalefetin talep ettiği kadar fanatik bir Kovid politikası izlemenin âlemi var mıydı?" diye kendinize soruyor musunuz?
Sonunda ekonomi darbe yedi, insanlar birbirlerine karşı güvenlerini kaybetti, panik ortamı ülkenin genel ruh haline dönüştü...
Öyle bir ortam oluştu ki, halk ile hekimlerin, hekimler ile sağlık çalışanlarının arası açıldı...
Velhasıl...
Artık her şeyi baştan düşünmenin zamanıdır.
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NOT DEFTERİ
Başkalarıyla birlikte olmayı istemiyorum, başkalarına ihtiyacım var.
Kendime güvenmem için başkalarının bana güvenmeleri gerek, bu yüzden başkalarına ihtiyacım var. (JEANLOUIS FOURNIER / Tek Yalnız Ben Değilim)