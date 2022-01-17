Manyaksınnnnn...

Denilince kendisine, acaip beğenildiğine inanan insanlar var.

Artık en mutlu günlerini yaşıyorlar...

Neden mi?

Çünkü sulu inatlaşmalar, kötülük dolu laf geçirmeler, dandik danslar, berbat espriler ve insan hayatını hiçe sayan tuhaflıklar eskisi gibi üç beş "kafadar" arasında kalmıyor.

Çünkü tiktok var.

***

Hukuk ne diyecek bilemiyorum...Anlatılan hikaye ne kadar doğrudur, kararı hukuk verecek.Ama haberi okumuşsunuzdur...Olay bir hastanenin yoğun bakım servisinde geçti.Hemşire şakadan veya ihtiyaçtan yoğun bakım teknikerinin kalemini alıp vizite çıkmış..." demiş tekniker.Takılmışlar birbirlerine, İş "manyağım ben!" noktasına gitmiş Hemşire vermemiş kalemi.Tekniker oksijen şalterini indirmiş.

***

Ve maalesef...Sırf "gösteri" dozu en uçuk seviyeye varsın diye gerçek.El kadar çocuğa rakı içirip tiktok'a koyan da...Arkadaşını uçurumdan aşağı iterken son anda tutan da...Yüzünü derin dondurucuya sokup yarım dakika kalınca binlerce "" alan da gerçek...

***

İşin fenası...

Bütün bunlar...

Pandeminin etkisiyle global çapta 1 milyar kullanıcı sayısını aşan ve kullanıcı sayısında Türkiye'nin ikinci sırada olduğu Tiktok uygulamasında kalmıyor, hayata da geçmeye başladı.

İş yerlerine bakın...

Konuya komşuya bakın...

Hiçbir şeyi sorgulamayan, düşünmekten sıkılan, sevinçlerine bile odaklanamayan ama Tiktok standardında bir şakalaşıp bir itişmeye bayılan tipler arttıkça artıyor.

Allah selamet versin!

***



KOCA ÇINAR

Anlamlı kelimeler, güzel deyimler, önemli kavramlar avuçlarımızın arasında su gibi akıp gidiyorlar.

Zamanında değerlerini bilememiş olmanın acısı şimdi çıkıyor.

En son biri çıktı güzelim "koca çınar" deyimini harcadı bıraktı.

Neymiş, meğer Leman Sam "koskoca bir çınar"mış; "kökleri tüm dünyayı sarar"mış...

İddiayı dile getiren herhalde dalga geçiyor diye düşündüm önce ama boş iş!

Çünkü olur olmaz yere kullanarak bu deyimi zaten perişan etmiştik.

Ama insan, gidip bir koca çınar ağacına bakar en azından...

Hani nasıl bir şeymiş diye...