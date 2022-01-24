Bir...
"Minik bir işgal" dedi Biden.
Rusya, Ukrayna'nın küçük bir bölgesini işgal edebilirmiş, o kadarı olabilirmiş...
Gaf sanıldı.
Yoksa bu bir hesap mı, diye sorulmadı...
***
İki...
Kıtlıktan ne çok söz ediliyor, farkındasınız değil mi?
Ülkeler sürekli tahıl stokluyor.
Ne için?
Devletlerin bilip kitlelerin bilmediği nedir?
Peki bütün bunların Ukrayna'yla ilgisi var mı acaba?
"Yok daha neler
" mi dediniz, o halde siz de medya gibi tarihsel hafızayı çoktan silip atmışsınız.
***
Tamam!
Ukrayna
krizini konuşalım...
Zaten şimdi kriz üzerine uzaktan atıp tuttuklarımızın yerine pek yakında kriz yüzünden "yaşadıklarımız
" geçecek...
Ama üç beş diplomasi ve askeri yığınak haberi üzerinde tepinerek yorumlamak mümkün mü? Değil.
Bugünün uluslararası "hile
"lerine odaklanmak yetmiyor; arada geçmişe de bakmak gerekiyor.
Neden?
Çünkü bazı gelişmeler pek tanıdık...
Çünkü bazı gerçekler de sanki özellikle gözden kaçırılmaya
çalışılıyor...
***
Mesela Birinci Körfez Savaşı
'nı hatırlayın; 17 Ocak 1991- 28 Şubat 1991 arasında süren ve kod adı "Çöl Fırtınası" olan "koalisyon güçleri" harekatını...
Saddam'ın Kuveyt'i topraklarına katması
üzerine yapılmıştı bu
savaş...
Minik bir işgal yani..
Şimdi belgeler açık hale gelince daha net anlaşılıyor ki, Saddam resmen Batı tarafından bunu yapmaya itilmiş...
Sonra da "Vay sen Kuveyt'i nasıl işgal edersin!
" diye üzerine
yürünmüş.
Kuveyt kurtarılmış, zafer ilan edilmiş, Ortadoğu'daki uluslararası denge bu yolla dönüştürülmüş...
Tabloyu böyle koyunca şimdi aklınıza neler neler geliyor, değil mi?
***
Kıtlık
konusuna gelince...
Tarih kitaplarını açın, ansiklopedilerdeki "kıtlık
", "tahıl ambarı ülkeler
" ve "Ukrayna
" maddelerini açın...
Hatta suni kıtlık yoluyla ülkeleri aç bırakmayla ilgili tarihi okuyun...
Görüp anladıklarınız karşısında gözleriniz fal taşı gibi açılacak.
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Bugünlük bunları not düşeyim...
Daha çok konuşulacak şey var, konuşacağız.
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NOT DEFTERİ
Depresyonda bir hakikat vardır. "Düşmanla işbirliği yapmadan kaosa karşı mücadele edilemez" gibi bir şeydir bu. Depresyon, anlamın yokluğunda ortaya çıkan uçurumun vizyonudur. (FRANCO "Bifo" BERARDİ / The Soul At Work)