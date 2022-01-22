"Virüse teşekkür etmeliyiz aslında" dedi bir arkadaşım; "ulusal sesleri kısmanın en etkili yolunun global bir kriz çıkarmak olduğunu gösterdi. Bunu sürekli tekrar edeceklerdir. Ama asıl önemlisi, bilimin artık bir şirketler bilimi olduğunu, bilim insanlarının bu şirketlerin mümessilleri olmaktan öteye gidemedikleri gerçeğini yüzümüze öyle bir çarptı ki, kör olduk!" Doğruydu söyledikleri, ötesine dilim dönmedi. sustum.
***Tanınmış fotomodel Bella Hadid, sosyal medyaya yaprak sarma yaparkenki videosunu attı. Pek düzgün çalışıyordu elleri ama kalem inceliğinde yapmadığı için eleştirenler de oldu. Nihayetinde normal! Aslen bir Ortadoğulu Bella; yani modelliğinin yanı sıra Filistinli bir aktivist olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca aile ortamında geleneksel yemek düzenlerini sürdürmeye önem verdiklerini biliyoruz. Fakat bizim sosyal medyamızın, hele Instagram tayfasının dünyadan habersizliği ayrı bir vaka tabii... Genç kadının geçen yıl omzunda Filistin bayrağıyla sokaklardaki İsrail protestosunun fotoğraflarına falan bakmadılar. Şimdi mutfaktaki hali kafalarını karıştırdı. "Bella'ya yaprak sardıran hayat bize ne yapmaz" diye yazmayı marifet sanıyorlar.
***Yemek deyince şimdi, gel de yazma... Pandeminin başından itibaren kendimi yemek programları ve videolarına vurmuştum. Şimdi o takıntım bitmek üzere. Eğriye eğri, doğruya doğru: TV kanallarındaki canı sıkıldığı için yemek programı çeken burjuvalar ve Youtube'daki tavada lavaş üzerine yumurta kırıp duran ve milyon kez izlenen kendi halinde ev kadınlarından fenalık geldi.
***Tonga Adası... Hani şu tam bir hafta önce patlayan volkanla her yanı külle kaplanan ada... Ancak dört gün sonra haber alınabildi adadan. Havaalanındaki küller temizlenmeye çalışılıyor, Yeni Zelanda'dan yola çıkan yardım gemisi ise ancak üç gün sonra adaya varabilecek... Yeryüzü sakin bir yer değil, hiç olmadı. Ama "uygarız" ya, bunu kabullenmekte çok zorlanıyoruz...
***Geçen gün yazılarımı yazdığım kafede ve daha sonra gittiğim bakkalda tek konu vardı: Doğalgaz ve elektrik faturaları. Anladım ki, pandemi bir gün içinde zihinlerimizde bitmiş. Karantinadan yeni çıkmış arkadaş Omicron'u değil, faturasını konuşuyor. Haklı. Çünkü doğalgaz 650 lira gelmiş.