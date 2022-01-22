"Virüse teşekkür etmeliyiz aslında" dedi bir arkadaşım; "ulusal sesleri kısmanın en etkili yolunun global bir kriz çıkarmak olduğunu gösterdi. Bunu sürekli tekrar edeceklerdir. Ama asıl önemlisi, bilimin artık bir şirketler bilimi olduğunu, bilim insanlarının bu şirketlerin mümessilleri olmaktan öteye gidemedikleri gerçeğini yüzümüze öyle bir çarptı ki, kör olduk!" Doğruydu söyledikleri, ötesine dilim dönmedi. sustum.

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Pek düzgünçalışıyordu elleri ama kalem inceliğindeyapmadığı için eleştirenler de oldu.Nihayetinde normal! Aslen bir OrtadoğuluBella; yani modelliğinin yanı sıra Filistinlibir aktivist olduğunu söylemek yanlışolmaz. Ayrıca aile ortamında gelenekselyemek düzenlerini sürdürmeye önem verdiklerinibiliyoruz. Fakat bizim sosyal medyamızın,tabii... Genç kadının geçen yıl omzundaFilistin bayrağıyla sokaklardaki İsrail protestosununfotoğraflarına falan bakmadılar.Şimdi mutfaktaki hali kafalarını karıştırdı."Bella'ya yaprak sardıran hayat bizene yapmaz" diye yazmayı marifet sanıyorlar.

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Yemek deyince şimdi, gel de yazma... Pandeminin başından itibaren kendimivurmuştum. Şimdi o takıntım bitmek üzere. Eğriye eğri, doğruya doğru: TV kanallarındaki canı sıkıldığı için yemek programı çeken burjuvalar ve Youtube'daki tavadafenalık geldi.

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Hani şu tam bir hafta önce patlayan volkanla her yanı külle kaplanan ada... Ancak dört gün sonra haber alınabildi adadan. Havaalanındaki küller temizlenmeye çalışılıyor, Yeni Zelanda'dan yola çıkan yardım gemisi ise ancak üç gün sonra adaya varabilecek...Amaya, bunu kabullenmekte çok zorlanıyoruz...

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Geçen gün yazılarımı yazdığım kafede ve daha sonra gittiğim bakkalda tek konu vardı:Anladım ki, pandemi bir gün içinde zihinlerimizde bitmiş. Karantinadan yeni çıkmış arkadaş Omicron'u değil, faturasını konuşuyor. Haklı. Çünkü doğalgaz 650 lira gelmiş.