Düz gidebilmek için ara ara direksiyonu sağa sola oynatmak gerekiyor...

Bir Doğu yönüne Bir Batı yönüne doğru...

Ve hızlı hareketlerle...

Türkiye bunu yapmaya çalışıyor; yapıyor.

Lakin kavşağa yaklaşıyoruz.

Rusya, Ukrayna'da geri adım atmayacak, belli oluyor.

Türkiye için ise artık NATO üyesi olma gerçeği daha ağır basıyor.

Malum dış politika sık sık çöpe atmak içindir.

Üç, dört yıldır gittiğimiz yol birden "eskilerde" kalabilir.

Birinci notum bu...

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21. yüzyıl,yüzyılı diyoruz.Fakat bu ülke bizim gözümüzde birkaç yıl önce kazandığı önemini kaybedebilir, bilmem bunun farkında mıyız?Mevlüt Çavuşoğlu uçağa atladı, dört saatliğine görüşme yapmak için Çin'e gitti, aynı hızla döndü.Görüşmenin detaylarına dikkat edinceBu arada Çin Dışişleri Bakanı, Katar hariç Körfez ülkeleri ve İran Dışişleri Bakanlarıyla da hızlı bir görüşme turu çevirdi.Durup ne oluyor diye sormak gerek...Daha doğrusu,diye sormalı?ABD'nin hem dengesiz Ortadoğu politikası, hem de Körfez petrolünü artık "bir tarafı"na takmayışı Suudileri ve BAE'yi çok rahatsız ediyor.Sonunda Çin'e yâr olurlar mı?Kesin olan şu: Bütün bunlar bizi de derinden etkileyecek vedönüştürecek.Ya Pakistan?ne demeli?ABD, Hindistan'a yaklaştıkça Pakistan dasokuluyor.Bunlar da diğer notlarım...

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Bundan sonrası nasıl gelecek?

Cevapları aramadan önce şunları kaydedelim...

ABD bize yanaşıyor mu?

Belki ama müttefikleri için ABD'nin güvenilirliğini kaybettiğini küçük çocuklar bile biliyor.

Rusya'ya gelince, sıcak savaşı geçtim ama artık buz gibi "soğuk savaş" dengesi üretmeyi istediği ve Sovyetik hinterlandını pekiştireceği açık.

Yani Rusya'yla samimi bir yakınlık artık zor.

Ya Çin?

Türkiye için yeniden "uzak" bir ülke olmak üzere...

Sonrasını bilmek zor.

Malum, dünya çok hızlı dönüyor.

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NOT DEFTERİ

Hakiki hayat bu gördüğümüz değildir! Bu gördüğümüz, hakiki hayatın küçücük haberinden ibarettir. (NECİP FAZIL / Dünya Bir İnkılap Bekliyor)