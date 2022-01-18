Âlem insanlarız...

Mesela...

Karadeniz'in kuzeyinde bütün dengeleri sarsacak sıcak bir savaşın eşiğine geldiğimizi söylüyorum...

Rusya ve Ukrayna'nın ateşe körükle gittiklerini örnek gösteriyorsun. Putin'in Sovyetler zamanına dönüşten bahsetmesinin tekinsizliğini yazıp çiziyorsun; Ukrayna'nın tarihindeki Nazi işbirlikçisi figürlerini yüceltmesinin çok tehlikeli bir oyun olduğunu anlatıyorum...

Hemen itiraz ediliyor: Olmaz öyle şey!

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Yahu 2020 öncesinde size sürekli yaklaşan virüs salgınları ve yeni dünya düzeninden söz edenlere de inanmıyordunuz.Ne olduğu ortada!Nasıl oluyor da hâlâ globalçizgisine sırtınızı dayıyorsunuz?Sistem, ulus devletleri altından kalkamayacakları bir yıkıma doğru itiyor.

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Geçenlerde Twitter'da birndaydım...Değer verdiğim, saygı duyduğum insanlar arasında...Üstelik dikkatinizi çekerim; bu grup pandemi yalanlarına karşı cesaretle direnmiş kişilerden oluşmuş bir gruptu; yaniiyi biliyorlardı.Bir ara konu üçüncü dünya savaşına yol açacak olaylara geldi...Herkesfikrinde birleşti.İlk ağızda haklıydılar.Ama gelişmeler daha ötesini işaret etmekteydi.Hayır, dedi arkadaşlar, asla olmaz!Sustum.

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Sonra ne oldu, dersiniz?"Sohbet odası"ndaki çoğunluk Netflix'te gösterilenfilmini ne kadar beğendiğini söyledi.İyi de ne anlatıyor bu matrak ve fakat fena halde şematik film?Şöyle...Bir kuyrukluyıldız dünyaya hızla yaklaşmaktadır.Yani dünyanın yok olmasına pek az zaman kalmıştır.Bu olayı keşfeden iki bilim insanıOlaylar felakete doğru ilerler...

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İronik, değil mi?

Çünkü kötü şeyler için "olmaz!" dersek, olmayacağına inanmak istiyoruz.

Anlıyorum.

Ama önce kötüye kötü, yanlışa yanlış diyelim.

Gelmekte olanı durduracak ilk adım budur.

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NOT DEFTERİ

Bütün insanlarda içlerini kemiren bir hastalık, omuzlarında gündelik bir yük, süresi belli bir rahatsızlık vardır: tatminsizlik duygusu. (CESARE PAVESE / Yaşama Uğraşı)