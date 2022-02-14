Pandemi sonrası dünya...

Çok keskin bir dönemeç...

Ya görmediklerimizi ve görmeye yanaşmadıklarımızı görmeye başlayacağız ya da gözlerinin yerine "yapay zeka sensörü" takılmış robotlara benzeyeceğiz.

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Kanada'nın "" Başbakanının günlerdir protestoslarını sürdüren kamyoncular hakkında dediklerini okudunuz mu?"Bu kişiler ekonomimizi, demokrasimizi ve yurttaşlık birliğimizi zedeliyorlar" dedi, Trudeau.Çünkü hükümet bizzat pandemi politikalarıyla ekonomiyi zedelemiş ve bu durum çalışanların "yetti artık!" demesine yol açmıştı...Çünkü hükümet pandemi kısıtlamalarını uygularken her şeyi "" sormuş, Dünya Sağlık Örgütü'ne uymuş ama halkın görüşünü almak aklına bile gelmemişti; yani demokrasi bizzat hükümet tarafından rafa kaldırılmıştı.

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Kanada yüzlerce örnekten sadece biri, isteyen istediği gibi örnekleri çoğaltır.Ama şu çok açık...Dünya ""ın dünyası değil artık.İşte tam da bu yüzden...Bu hem hükümetlerin hem de yurttaşların temel ve kaçınılmaz görevi olmalıdır.

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En önemli noktaya gelince...60 yıl boyunca refahlarını dünyaya "" diye pazarladılar.Oysa görmek isteyenler için sadece ağababaları ABD'ye bakmak bile bu yalanı görmeye yeterdi."dir Amerikan demokrasisi.(George Monbiot/ Bu Enkazı Kaldırmak) İstenir ki, tütün ve alkollü içki şirketlerinin halk sağlığı konusunda, petrol şirketlerinin iklim konusunda güvenilir kaynak olduğu halk tarafından kabul edilsin...Bugüne kadar öyle de oldu.Anlayacağınız...

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Ama bitti işte o dünya!

Önümüzdeki beş yılın en şiddetli yer sarsıntısı "demokrasi kavrayışı" üzerine olacak...

Ha! Şu da var tabii...

Gözler açıldıkça, kapatılmaya çalışılacak.

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AYNA

Ağzına kadar benlik suyuyla doldurulmuş bir kandilde ışık ne arar? ŞİRAZLI SADİ