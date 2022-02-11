Niye anlatamıyoruz?
Hiç durmadan devam eden altyapı yatırımlarını ve en zor zamanda bile teknolojik gelişmeye verilen önemi neden anlatamaz olduk?
Geçen gün katıldığım "Twitter sohbet odası"ndaki herkesin samimi yakınması buydu...
Konuşmacı ve dinleyiciler arasında iktidar partisinde görevli arkadaşlar, iktidarı hem gönülden hem de gayet şuurlu biçimde destekleyen kişiler, ekonomi ve sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenler vardı.
Soruyu bana da yönelttiler.
Şunu vurguladım...
"Neden anlatamıyoruz demek, doğru soru mu emin değilim. Neden kulak vermiyorlar, diye sorarsak belki işe yarar bir noktaya varırız."
Ve sosyal tarihi bilenlere aşina bir gerçek vardır: Toplumun duymak istediği şeyler sürekli değişir, dönüşür.
***Saat ilerlemişti.
***Derken ülke büyüdü, nüfusu hızla arttı, barajlar ve santraller art arda inşa edildi, kimlerin imza attığına pek aldırılmaz oldu.
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Ancak burada duralım...
Çünkü siyaset kavrayışı sadece maddi kalkınma üzerinden yürümez, aynı zamanda "sosyal tahayyül ve tasavvurlar"a dayanır.
Altyapı gelişimi bugünün genç kuşakları için "sıradan" bir melodi gibi...
Aslında AK Parti'nin başarısı bu elbette...
Ama toplumun talep ve arzularının "sıradışı"nı aradığını anlamak gerek artık.
Başarının da problemleri var.
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AYNA
Kendi hâlinde olmak güzeldir, bu kadar hâl bilmezlerin arasında. (ŞİRAZLI SADİ)