"Yaş ilerledikçe insan çocukluğunu daha sık hatırlıyor ve daha tatlı, daha keyifli düşünüyor. Ela saçlara adamakıllı ak düştükten sonra ılık bir odada, dışarıda karlar yağarken tek başına kalan yaşlı adam için en hoş, en zevkli düşünce çocukluğunu tahattur..."

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Tamam! Genç okurları kenara alalım ya da başka bir köşeye...Zatenkelimesini gördükleri anda buradan sıvışmışlardır.Onlara daanlatırımbir gün...Zaten yukarıda satırlarını aktardığım'ı okumaya dönüşüm de bundan...Neden mi?Çünkü beni kendine özgü dil lezzetiyle mavi ekrandan uzaklaştırıveren birkaç yazardan biridir.

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Hatırlamak, yâd etmek, akla getirmek...Ben bu kelimeyi'in şiiriyle sevdim.Bir sihir gibi sarar sarmalar insanı...Hatta geçmiş zaman...Çengelköy'de sabahlanan bir gecede birkaç Haşim tutkunu durmadan tekrarlamıştık o melankolik dizeleri...

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Şukonusuna da değinelim mi?..Üsluba yani...Yine, 1941'de çıkan "Tanıdıklarım" adlı kitabındaki bir denemesinde ne güzel tasvir eder...; yazı yazmak reçel kaynatma usulündeki kaidelere riayettir; reçel eserinizdir; fikir, o reçeldeki hassadır. Peki, üslup nedir? Çilek sepetidir; reçelin lezzeti, manzarası, bilhassa tanelerinin seçme, iri, pürüzsüz, diri, iyi istifli olmasıdır.

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Üstad, kendi devrinde "Ben üslupta natürellikten yanayım" diyenlere de lafı fena çakar..."Natürel kelimesindeki kolaylığa, akıp gidişe, basit görünüşe bakıp da öyle olmayı mümkün görenlerin bu iddia ile koydukları esere bakıyorum:

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Başta alıntıladığım satırların ardından yaşlılara şu tavsiyeyi verir Refik Halid..., benim gibi odalarında bir başlarına kalsınlar ve çocukluklarını tahayyüle varsınlar! Bunun kendine has bir zevki var ki, ben hâlâ, hatırladıkça, keyfini, lezzetini duyuyor, tekrarını bekliyorum."