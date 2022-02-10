Bilmem, biliyor musunuz?
Dünya genelinde her yıl yedi milyar erkek civciv canlı canlı öğütücülere atılarak ya da gaz veya elektrik yoluyla imha ediliyor.
Başka yöntemler de var ama iğrençliklerini buraya aktarmak istemiyorum.
Peki neden?
Yumurtlamıyorlar çünkü...
Etleri de cılız.
Verimli ürün manyağı piyasa için daha doğdukları anda "atık" niteliğindeler yani.
Hayvansal gıda tüketimini yavaş yavaş bitirmeyi kafaya takan vegan örgütler ve "hayvan merhameti" dernekleri yıllardır bu konunun üzerine gidiyor.
İnsana merhamet mi?
İşte o umutsuz, hatta biraz demode bir konu sayılıyor.
Kapitalizm o işi iki, üç şirketin "sosyal sorumluluk" projesiyle halledeceğine inanmamızı istiyor.
***Geçen hafta Fransa Tarım Bakanlığı artık erkek civcivlerin yumurtadan çıktıktan sonra öldürülmelerini yasakladı.
***Ha bu arada!..
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Şunu da bir daha sorayım...
Müfredata "Batı sömürgeciliği ve Batı medeniyeti palavrası" dersi eklemeyi ne zaman akıl edeceksiniz?
Geç kaldık.
İşin beteri, çok yakında onu da Batı yapacak...
Çünkü "Yeni Dünya Düzeni" tasarımının bir numarası da bu...
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NOT DEFTERİ
Kimsenin elleri temiz değil, masum seyirciler yok. Hepimiz ellerimizi toprağımızın bataklığında ve boş beyinlerimizde kirletmekteyiz. (FRANZ FANON / Yeryüzünün Lanetlileri)