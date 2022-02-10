Bilmem, biliyor musunuz?

Dünya genelinde her yıl yedi milyar erkek civciv canlı canlı öğütücülere atılarak ya da gaz veya elektrik yoluyla imha ediliyor.

Başka yöntemler de var ama iğrençliklerini buraya aktarmak istemiyorum.

Peki neden?

Yumurtlamıyorlar çünkü...

Etleri de cılız.

Verimli ürün manyağı piyasa için daha doğdukları anda "atık" niteliğindeler yani.

Hayvansal gıda tüketimini yavaş yavaş bitirmeyi kafaya takan vegan örgütler ve "hayvan merhameti" dernekleri yıllardır bu konunun üzerine gidiyor.

İnsana merhamet mi?

İşte o umutsuz, hatta biraz demode bir konu sayılıyor.

Kapitalizm o işi iki, üç şirketin "sosyal sorumluluk" projesiyle halledeceğine inanmamızı istiyor.

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Geçen haftayasakladı.Bütün çiftlikler yıl sonuna kadar civcivlerin yumurtadan çıkmadan cinsiyetlerini ölçen makineler alacak ve imha öyle gerçekleşecek.Hayvan dernekleri ve veganlar şimdi sevinçten hoplayıp zıplıyorlar.Konu hayvanlarken iyi ama insanlardan söz etmeye kalktığımızda zurna zırt ediyor.Global kapitalizmin hepimizi umarsız bir kayıtsızlık içine ittiği kuyu, orası.

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Ha bu arada!..Fransa'nın Afrika'daki neo kolonyalist rezilliği sürüyormuş, ne gam!Mesela Afrika'daki 54 ülkenin 27'sinin resmi dili hâlâ Fransızca...Dahası...Bu ülkelerinFransa'nınelinde...Peki bu konu kamuoylarında heyecana yol açıyor mu?Hayır!Çünkü hayvanlar önemli...Bir de karbon ayak izi...O hepsinden önemli...Bu dünyaya medeni demek, adını verenye hakaret!

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Şunu da bir daha sorayım...

Müfredata "Batı sömürgeciliği ve Batı medeniyeti palavrası" dersi eklemeyi ne zaman akıl edeceksiniz?

Geç kaldık.

İşin beteri, çok yakında onu da Batı yapacak...

Çünkü "Yeni Dünya Düzeni" tasarımının bir numarası da bu...

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NOT DEFTERİ

Kimsenin elleri temiz değil, masum seyirciler yok. Hepimiz ellerimizi toprağımızın bataklığında ve boş beyinlerimizde kirletmekteyiz. (FRANZ FANON / Yeryüzünün Lanetlileri)