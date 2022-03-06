"Bana sorarsanız hayatımızdaki dehşete hepimizin gözü kapalı; gücümüzü de bu körlükten alıyoruz. Bizi özgürleştiren tek şey yalanlar: bir yudum hakikat bile, hayatımızın geri kalanını yerle bir etmeye yeter."

Sinemadan önce kahve içmek için oturduğum yerde not defterimi çıkarıyorum.

Karadağlı hırt yazar Andrej Nikolaidis'in "Kıyamet" romanından düştüğüm bu not karşıma çıkıyor.

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2021 yapımı bir Japon filmindeyim...İyi bir film.Ama şu sahnede filmden kopuyorum...Filmin kahramanı lüks bir otelin önünde duruyor.Işıl ışıl mermerler, döner kapı ve duvarda şu yazı:Sahi ya...(Hep öyle denir; "ABD'nin atom bombası atıp yok ettiği şehir" diye yazmak ayıp bir şey sayılmıştır sanki! İyi de kime ayıp?)

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İçimden söyleniyorum...Şehri hemen ertesi yıl yeniden inşa etmek çok mu gerekiyordu?Bugün Hiroşima'nın içindebir park var.Şehri yerle bir edildiği gibi bırakıp modern insanın yıkım ve utanç arazisi kılmak daha doğru olmaz mıydı?Ben mesela..., Bir gün...Grand Prince Hotel'de konaklasam...İç huzuruyla uyur muyum?Bu tarih yüküyle bu uykular...

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İlk anda 70 bin kişi ölüyor.Bir yıl içinde yüksek radyasyon dolayısıyla ölenlerin sayısıçıkıyor.Tarih kitapları pek sözünü etmez ya...10 Mart 1945'teKomplocular haklı mı yoksa?Hiroşima ve Nagazaki de gerçekte napalmle yakılmış olmasın!Öyle ya, yıkım sonrası fotolarında her şeyi yıkan atom bombasının yıkamadığı(!) binalar dikkat çekiyor.

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O sırada aklıma çok etkileyici fakat baştan sona aşka adanmış bir film geliyor:Avrupalı kadın "Her şeyi gördüm Hiroşima'da, her şeyi" der hani...Japon adam şöyle cevap verir:Bir seviye var...Ondan ötesinde acı anlatılmaz oluyor.Zihinler karışıyor...Vebu zihinleri hiç umursamıyor.