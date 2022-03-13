Enformasyon akışı, görüntülerin bombardımanı, verilerin dağ gibi yığılışı, uyaranların çokluğu... Bütün bunların bizi düşünmeye sevk ettiğini sanıyorsanız, aldanıyorsunuz. Aklımızı toparlayamadan duygularımıza nüfuz ediyorlar. Filtre yok, tampon bölge yok. Bir tür çarpma bu, darbe etkisi... Dağılıyoruz. Dayanmak güç... Korkarım ki, pek yakında bir ağlayıp bir gülen ve ne yaptığını bilmeyen insanlar dolduracak ortalığı. Ardından koyu bir kayıtsızlık gelecek... "Akıl eden kalp"lere dönmek zorundayız; vakit kaybetmeden...

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Veri akışı hızlı. Yaşamak hızlı. Olayların kaotik çarkı çok hızlı.Birbirlerine uyum sağlamaları mı? Olmayacak şey!

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diye diye hatırlamaktan korkan, umut etmeyi aptallık sayan yığınlar oluşturdular... Ama o dönem de kapanıyor işte. Önce pandemi, ardından savaş atmosferi. Zaman iyice büzüştü. Artıkı da, yalandan mutlu eden borç parayı da havaya uçurmak üzereler.

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diyorlar. Beklemeyen hata etmiştir.

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Yeni kuşaklara bakıyorum. Çocuklara, ergenlere, gençlere...Tam olarak adını koyamıyorlar ama hissediyorlar bunu; derinden hissediyorlar. Bakın onlara, siz de anlayacaksınız. (Modern klinik psikoloji ve pedagojinin bu konudaki tanımları şu an umurumda değil!)

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Bizlerdık. Orada dur dendimi, dururduk. Bekle dendi mibeklerdik, hem de çok uzun saatler.Bunu şimdi alamam, sonradendi mi, ikinci kez söyletmezdik.Sonra çok kuşaklar geçti, fenahalde değişti. Şimdiçağındayız.Bana sorarsanız, aslındaburada/dünyada olmaya katlanamıyorlar.Dünyayı nasıl bu haleçevirdik?

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Son zamanlarda zihnimde şu müthiş İsmet Özel dizeleri dolanıp duruyor:

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En uzun süren kış bile biter, elbet bahar yine gelir ama insanın zamanının akışı mevsimlere uymaz. Gidiş hep kışa doğrudur. Mahzunluk koyulaşır, sevinç uçuculaşır.