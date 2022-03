Sabahtan akşama ekranlardaki görüntülere bakarsanız...

On gündür tekrarlanan ve sanki her gün yeni çekilmiş gibi sunulan tahrip olmuş Rus tanklarına mesela...

Kiev'in boş meydanlarına...

Polonya ve Romanya sınırlarında biriken Ukraynalı sığınmacıların görüntülerine bakmayı sürdürürseniz...

Bu görüntüler üzerine Nâzım Hikmet'ten şiirler okuyan televizyonculara takılıp kalırsanız..

Ne olanı...

Ne de olacakları...

Anlayabileceksiniz.

***

Yıllar boyu adım adım gelişen bir kriz bu...Doğru!Sonunda Rusya, Ukrayna'ya girdi...Batı, Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar uygulamaya başladı...Doğru!Şimdi ne görüyorsunuz?Balistik füzeler, tanklar, askerler, milisler, tehdit altındaki siviller...Tamam!Bu savaş ve yaptırımlar dünyadakiı hedef alıyor.Ne Rusya, ne de Ukrayna...Aslındacezalandırılıyor.

***

Siz Ukrayna topraklarındaki tanklara bakarken...Onlarplanlarınıyapıyorlar...Petrol fiyatlarının roket gibi yükseleceğini; tahıl ve gıdada tedarik zincirinin kopup kıtlığa doğru yol alınacağını hesap etmediklerine inanacak mısınız?Farkında mısınız?

***

Aslında hakikati görmek isteyen, Kiev'e, Odessa'ya, Moskova'ya bakarak da görebilir...

Savaşın iki kaybedeni var.

Birincisi daha savaş başlamadan belliydi.

Ukrayna halkı...

Zelenski girdiği yolun neresinden döneceğini şaşırdı zaten ve şimdi açık açık dönmek istiyor; NATO kırgınlığı, Batı'ya sitemler falan işin cilalı yanı...

Savaşın ikinci kaybedeni de yavaş yavaş tarih sahnesinde belirginleşiyor.

Dünyanın her yerindeki "sade insanlar"dan ve yoksullardan bahsediyorum.

***



NOT DEFTERİ

Buradaki insanların davranışlarında ileriyi göremeyişleri ve hayal gücü eksiklikleri de yaşadıklarında büyük rol oynuyordu -anlık yaşadıkları için her şeyin her an değişebileceğini göremeyen, değişikliğe doymayan ve o sabırsızlıkla zamanı tüketen insanlar. (THOMAS MANN / Büyülü Dağ)