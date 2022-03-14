Sistem yolun sonuna geldi.
Uzatmaları oynuyor.
Keşke yüzyıllardır sömürdüğü mazlum halklar kalkıp Batı'ya "Hoop! sen artık kenara çekil!" diyebilseydi...
Keşke, cilası dökülen yalan tarihi ve tıkanan finans-kapital sistemini fırlatıp atacak olan onlar olsaydı...
***
Ama görünen o ki...
Bu işi de Batı yapacak!
Yıpranmış elbiselerini, yaşlanmış maskesini, "tarihin çöplüğü"ne atıp yeni yüzü ve vaadleriyle yoluna devam edecek.
Şu sıra sancısını yaşadığımız ne varsa...
İşte bu yüzden...
Büyük çalkantının ardından gelecek yeni düzen içinde eski merkez (Batı) yine merkez kalsın diye...
***
Söyleyeceğim hiç hoşunuza gitmeyecek ama...
Yeni dünya düzeni tasarımcılarının zihinlerin kontrolü
konusunda pek bir sıkıntısı yok.
Ara ara inançlı toplumlardan ve en çok da İslam'dan korkuyorlar, bu doğru.
Ancak modern insanı en zayıf yerinden yakaladıklarını
biliyorlar.
Neresi orası?
Birincisi, sağlık
(ölüm) endişesi...
Bunu pandemide test edip onayladılar.
İkincisi ise, borç bağı...
Global enflasyon ortamında bu bağın nasıl berbat bir tasmaya dönüşeceğini anlatmama gerek var mı?
***
Yeni dünya düzeni tasarımcıları için esas engel milli devletler...
Zorlanıyorlar.
80'ler, 90'lar ve 2000'lerin başındaki malum neoliberal gevşeklikler sırasında gördüler ki, millilik öyle kolay kolay söndürülemeyen bir ateş, sert bir direnç noktası...
Bu işi çözmelerinin yolu "barış"
dönemini bitirmekti.
Yani savaşı dünya sisteminin merkezine;
Batı'ya taşımak
gerekiyordu.
Acı reçete...
Ama küresel seçkinlere koyar mı hiç!
Uygulamaya geçtiler bile...
***
Bunları niye yazıyorum?
Çünkü olup bitenleri televizyonda izlediğimiz haberler kadar uzak ve dar kapsamlı sanmak eğilimimiz ağır basıyor.
Yanlış ki, ne yanlış!
Lakin şunu da unutmayalım...
Türkiye, Türkiye'yi seven yurttaşlarıyla birlikte her krizden sağ salim çıkar.
Agah olmak ve sükunetimizi koruyarak olanları izlemek zorundayız.
***
NOT DEFTERİ
İnsanlar hâlâ Nazi liderlerinin Alman halkını bir ırk savaşının dehşetine sürüklediğini sanıyor. Yanlış. Almanların hapishanelerini yıkmak için gözleri dönmüştü. Yenilgi, enflasyon, çok büyük savaş tazminatları ve doğudan yaklaşan barbarların tehdidi... Delirmek onları özgürleştirecekti. (J. G. BALLARD / Öteki Dünya)