"Atla suya, dedim, atladı. Hiç yüzme bilmiyordu. Biz onu çıkarana kadar neredeyse boğuluyordu. Sonunda çekip çıkardım sudan. Bana öyle minnet duyuyordu ki, o zaman anladım; 'atla' dediğimi çoktan unutmuştu." John Steinbeck'in başyapıtı "Fareler ve İnsanlar"ı bilenler, bu satırları hatırlayacaktır... Bazen düşünüyorum da, "uluslararası ilişkiler" üzerine bir kitap yazacak olsam, ilk sayfasına bu alıntıyı koyardım.
***Nötron bombaları: Piyasa ve medya... İnsanlar "ölüyor"; şehirler, binalar, yollar, restoranlar, alışveriş merkezleri yaşamaya devam ediyor.
***Daha vakti var ama sonunda herkesi ikna edecekler: "Dışarda ölüm var, yoksulluk, stres, soğuk var; iyisi mi, içeri girin; Metaverse dünyasına..."
***Yolda karşılaştık; halinde tavrında ona yakışmayan bir kasvet vardı. Bir kahve içelim dedik, yakın bir yerde oturduk. Otururken göz ucuyla tabelaya bakıp mırıldandı: "Kahve 22 lira olmuş!" İş başvurusunda bulunmuş, alacağız demişler, iki hafta geçmiş haber çıkmamış... Derken konu nereden geldiyse, baharda hangi fideleri saksılara ekeceğimize geldi. Ben artık sadece yenilebilir şeyler ekiyorum, dedim. Maydanoz, reyhan, fesleğen, türlü çeşitli kekik, vd. Onlar da yemyeşil, onlar da çiçekler kadar güzel diye anlattım, durdum. Yüzü aydınlandı. Ardından lafını ettiğim ne varsa, hepsine tatlı tatlı gülümsedi. Hava soğuktu ama sohbetimize bahar gelmişti. Saksıda da olsa, hayat güzel!
***Bir kenara not etmiştim ama kim bulamıyorum. Tanınmış bir tiyatro yönetmeni şöyle demişti: "Oyuncularım şunu bilmeli; sırılsıklam bir salı ikindisi yıllarca sürebilir." Bu sözü şimdi buraya yazarken bile ürperiyorum. Yıllarca süren kaç "sırılsıklam ikindi" var hayatımda, yazsam sayfalar almaz. Şükür ki, ıslanmak güzel (di) o ikindilerde...
***Dünyayla uzun süren ilişkim: Az insan, çok toplum...
***Bir acil durum çantası gerekiyor. Yok, yanlış anlamayın! Doğal afetler için değil, akıl için bir çanta... Zihin karardığında, istilacı ezberlerin saldırısı altında kalındığında, duygusal sarsıntılar her şeyi yerle yeksan edecek hale geldiğinde, aklı çalıştıracak temel donanım yani...