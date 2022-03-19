Leonardo DiCaprio, Ukrayna için 10 milyon dolar bağışlamış, mış, mış... Eh, ünlü aktörün 2008'de ölen anneannesi Helen Indenbirken'in de Odessa doğumlu olduğunu düşünürsek, bu cömertlik anlaşılabilir... Daha doğrusu anlaşılabilirdi!.. Paranın bağışlandığı iddia edilen dernek öyle bir şeyin söz konusu olmadığını, hesaplarına tek bir kuruş bile gelmediğini açıkladı. Sonra öğrendik ki, anneannesi de 1917 yılında Odessa'da Rus anne babadan dünyaya gelmişti. Peki dünya bunları biliyor mu? Hayır! Çünkü bağış bütün medyalarda haber oldu. Magazin basını defalarca haberi kullandı. Uluslararası Vişegrad Vakfı'nın açıklaması ise kendine yer bulamadı. Yani yine yalanı bütün dünya doğru diye biliyor, doğruyu ise sadece üç beş kişi! Müstahaktır mitomanlar saltanatının tebaasına! Müstahaktır böyle dünyaya!

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Amerikalı gazeteci tweet atmış: "Neden Afganistan'dan, Lübnan iç savaşından, Suriye'den fotoğraflar bulup Ukrayna diye sosyal medyada paylaşıyorsunuz? Yaptığınız şeydeki tuhaflık sizi hiç mi düşündürmüyor?" Kimsedememiş. Lakin şu türden cevaplar yağmur gibi: "Mesela senin Rus uşağı olduğunu düşündürüyor!"; "Putin'den kaç para aldın?"

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Gergiev, öyleyakın zamanda falan değil, Reagandöneminde (yani sert Soğuk Savaşyıllarında) uluslararası kariyerinebaşlamıştı. New York MetropolitanOperası'nda konuk direktör bile olduğundadiyorlardı. Yaşimdi? Bir günde işini bitirdiler adamın;"Sana bir daha konser monseryok" dediler... Bize "Ukrayna krizi"diye aktarılan şey, yeni ve karanlık biryüzyılın açılan kapısı... Liberal Batıdemokrasilerininolayı bitiyor.

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Konuyu değiştireyim... Karadağlı'in romanı Oğul'u bir çırpıda okuyup bitirdim. Tavsiyeye şayan mı? Emin değilim. Ama altını çizdiğim bir satırı buraya bırakayım: