Düpedüz hüzünlü bir fotoğraf...
Görmüşsünüzdür...
Ünlü hamburger firmasının Moskova'daki şubesinin kapısına kendini zincirlemiş çok ama çok kilolu genç bir adam...
Firmanın yaptırımlara uyarak Rusya'yı terk edişini protesto ediyor.
Üzerinde acımasızca tepinmeye müsait bir olay tabii...
Öyle ki, kimse genç adamın o sırada "Bu Rusya düşmanlığıdır" deyişini; tam da bu cümlenin içinde sakladığı "sosyal uyku"yu düşünmeyecek...
Biliyorum, çoğunluk gülüp geçecek...
***Günümüz insanı bağları ve bağımlılıklarıyla, "ihtiyaç" kılınmış hazlarıyla kuşatılıp hapsedilmiştir.
***Bugüne kadar televizyon ekranlarına gözümüzü dikip ağır ateş gücüne sahip silahlara takılıp kaldık ya...
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Refah, refah, refah...
Yıllarımız böyle geçti.
İyi de kim veriyor size o refahı?
Ya geri alırsa?
Şimdi dünyanın "Globalleşme gerçekte nedir?" dersleri verdiği dönemdeyiz.
Kafalara vura vura öğretiyor.
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NOT DEFTERİ
Kendimi para ve şöhret başta olmak üzere, eleştirdiğim her şeye tapmakla itham ediyorum... Kendimi burnumun ucundan ötesini görmemekle itham ediyorum... Kendimi, "kendini keşfetme" kisvesi altında kendimden hoşnut olmakla itham ediyorum... (F. BEIGBEDER / Kuzey Kulesi 107. Kat)