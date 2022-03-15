Düpedüz hüzünlü bir fotoğraf...

Görmüşsünüzdür...

Ünlü hamburger firmasının Moskova'daki şubesinin kapısına kendini zincirlemiş çok ama çok kilolu genç bir adam...

Firmanın yaptırımlara uyarak Rusya'yı terk edişini protesto ediyor.

Üzerinde acımasızca tepinmeye müsait bir olay tabii...

Öyle ki, kimse genç adamın o sırada "Bu Rusya düşmanlığıdır" deyişini; tam da bu cümlenin içinde sakladığı "sosyal uyku"yu düşünmeyecek...

Biliyorum, çoğunluk gülüp geçecek...

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Yere göğe koyamadığıhücresidir, dışarı çıkmaya mecburkalıncaya kadar bunu fark etmez bile...Konforu yenilgisidir.Aynı zincirlerden çocuklarımıza "kids menü" alırkendiye sızlanan ebeveynler oluşumuza odaklanalım mesela, var mısınız?

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Bugüne kadar televizyon ekranlarına gözümüzü dikip ağır ateş gücüne sahip silahlara takılıp kaldık ya...gündelik hayatımızın içine serpiştirilmişolduğunu görmek istemedik.Kolalar, burgerler ve pandemi boyunca kölesi olduğumuz film ve dizi platformları dahil daha pek çok şeyinolduğunu görmezden geldik.O kadarla da kalmıyor...bütün bunlar, değil mi?Rusların banka kartlarının bir günde "sıfırlanması"nı düşünün...Finansal harcama teknolojisinin globalleşmesini şahane bir şey olarak alkışlarken, iş karşılıklı düşmanlığa dönüştüğünde apışıp kalıverenın halini düşünün...

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Refah, refah, refah...

Yıllarımız böyle geçti.

İyi de kim veriyor size o refahı?

Ya geri alırsa?

Şimdi dünyanın "Globalleşme gerçekte nedir?" dersleri verdiği dönemdeyiz.

Kafalara vura vura öğretiyor.

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NOT DEFTERİ

Kendimi para ve şöhret başta olmak üzere, eleştirdiğim her şeye tapmakla itham ediyorum... Kendimi burnumun ucundan ötesini görmemekle itham ediyorum... Kendimi, "kendini keşfetme" kisvesi altında kendimden hoşnut olmakla itham ediyorum... (F. BEIGBEDER / Kuzey Kulesi 107. Kat)