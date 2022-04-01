Dümdüz yazmak...

Dümdüz bakmak...

Ve olay neyse adını koymak gerekiyor.

Dünyanın, ülkemizin, toplumların aldatıcı sözlerle oyalanacak vakti yok.

İç siyasette, ekonomide, kültürde, yediğinde, içtiğinde "diplomasi" olmaz.

Zor zamanlardayız.

***

Şu altılı mesela...Baktıkları yer Türkiye değil.Davranışları, stratejileri, taktikleribelirleniyor.Eh o halde niye bu ülkeninolarak kavrayıp değerlendirelimonları?

***

Belli ki artık büyükelçilere sormadan hiçbir şey yapmıyor, yapamıyorlar.Mesela AB bunlaradedi mi, kendilerine çekidüzenvermeleri iki gün sürmüyor.Meselamesajı geldi mi, asla ikiletmiyorlar.AB ile aralarında öyle bir göbek bağı oluşmuş ki, kopmaz.Yarın öbür gün bu bağı koparmaya kalksalar;besbelli ve bundan ölesiye korkuyorlar.

***

Düşünün...

Parti genel başkanları ve yürütme kurulları, büyükelçilerin eline bakıyor...

Belediye başkanları, AB Türkiye Delegasyonu ve elçilerle buluşup onlara sormadan şuradan şuraya gidemiyor...

Ve biz hâlâ bu siyasilere(!) "muhalefet" diyoruz.

Fena yanlış yapıyoruz.

Ağızlarıyla kuş tutsalar fark etmez.

Çoluğumuza çocuğumuza anlatmalıyız.

Bunlar Türkiye'ye muhalifler.

***



AB'DEN CACIK OLMAZ!

Şimdi gelelim işin devlet politikası yönüne...

Hatta diplomasi tarafına...

Hem iktidar, hem bütün katmanlarıyla devlet eğer "Dünya değişiyor, AB de nihayetinde değişir" diye düşünüyorsa, yanılıyor.

2013'teki, 2015'teki, 15 Temmuz 2016'daki Avrupa Birliği hangi kafadaysa, şimdi de o kafada...

Büyükelçilerine bak anla...

AB budur.

Büyük ve güçlü bir Türkiye'nin oluşmasına izin vermemek için de elinden geleni yapar.

Bu yanı değişmez.

Bilelim de artık kendimizi aldatmayalım.