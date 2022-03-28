Yüksek ökçeli kadın ayakkabıları ve deri şortlu sahne şovlarından kamuflaj giysili savaş kahramanlığına (!) sıçratılan Zelensky...

Devlet uçaklarına binerken merdivenlerden kayan, basın toplantılarında ne dediğini unutan ve gücü hakkında türlü şüpheler uyandıran bir Başkan olmaktan, Batı'nın liderliğine soyunmaya itilen Biden...

Cılız bir gizli servis memuru fiziğinden Sibirya'nın buzlu sularında yıkanan kaslı bir lidere dönüşmüşken birdenbire fena halde asabi ve içine kapanık bir diktatör olarak resmedilmeye başlanan Putin...

Dahası var...

"Centilmen"lerin ülkesini yöneten köy ağası Boris Johnson...

"Artiz"likleri artık baygınlık veren Macron...

***

Medya sahnelerinin siyasal aktörleri bunlar işte!Her gün ekranlardan bu adamlarınakıyor....Bir sözleri, diğerini tutmayan adamlar...öyle ki şu kriz dönemindekitlelere zerre güvenvermesinler...Öyle ki onları her gördüğümüzde "!" diye dua edilsin...Bizim hani "" dediğimizdönemlerde içerideyaşadıklarımızdanbir rüzgar bu...Darbeciler çok sever bu siyasetçiler üzerinden siyaseti küçük düşürme numaralarını...Ne yapar, eder bulurlar böyle tipleri...Ve işte şimdi bu rüzgar bütün dünyada esiyor.

***

Pandemi, Ukrayna savaşı, bitmek bilmeyecek enflasyon, iklim tantanası, gıda tedarik zincirinin bozulması...

Ve şu devasa kriz tablosunun orta yerinde...

Siyasetçileri geçtim, doğrudan siyasetin bütün biçimlerinin "yetersizlik" izlenimi doğurmaya başlaması manidar değil mi?

Böyle giderse...

Yarın öbür gün, sistemin dışından sisteme yapılacak bir müdahale haklı görünecek. (Aslında bunu pandemide yaptılar ama kitleleri öyle korkuttular ki, DSÖ'nün "vesayet rejimini" kimse tam olarak idrak edemedi.)

O halde soruyorum...

Sırada ne var?

Sınırların, ihtiyaçların, üretim biçimlerinin üzerinde bir global vesayet mi?

***



NOT DEFTERİ

Yürüyelim, yürüyelim. Bir daha dönmemek üzere... Niye duruyorsunuz ? O kadar yorgun musunuz? Ne çabuk, ne çabuk kuvvetten kesildiniz? Niçin nihayete kadar gidemiyorsunuz? (Y. K. KARAOSMANOĞLU / Kiralık Konak)