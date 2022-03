Rus ordu konvoyu İtalya'da da böyle ağır ilerliyordu... Hatta bazı görüntüler var; bir benzincide durup "Bergamo ne tarafta?" diye sordukları iddia edilmişti... Hayır! Espri yapmıyorum. 23 Mart 2020'den söz ediyorum. İtalya müthiş bir Kovid paniğine sürüklenmişti. Bergamo başta olmak üzere bütün Kuzey İtalya şehirlerindeki yaşlıların birkaç hafta içinde kaybedileceği iddia ediliyordu ve yoğun bakım ekipmanları yetersizdi. Bir anda tam dokuz IL-76 uçağı indi İtalya'ya. İçlerinden Rus ordusuna mensup salgın hastalıklar alanında uzman ekipler indi. Üzerlerine "From Russia With Love" yazılı pankartlar bulunan konvoy Bergamo'da üç hafta kaldıktan sonra "Görev tamamlandı" açıklamasıyla ayrıldı. Garipti. Şimdi İtalyanların kafası karıştı. Dönemin Başbakanı Conte mecliste sorgulanıyor ve bazıları bu operasyonun bir tür "casusluk" olduğunu iddia ediyor. Ruslar da "Kafamızı bozmayın, her şeyi açıklarız" imasında bulunuyorlar...

***

ne Ukrayna'da olanları, neiklim tantanasını, ne de şu sıralardagiderek yükselen kıtlık korkusunuanlayabilirler... Net!

***

Çok yakında sosyal medya Zelenski'ye mesafeli yaklaşanları sansürlenmesi gerekenolarak ilan ederse, hiç şaşırmayacağım. Şimdilik bu kesimi perdelemekle yetiniyor.

***

Geçen gün birkomşuma rastladım. Her fiyatetiketini fotoğraflıyordu. Nedeninisordum? "Önce hesap kitap yapmak,fiyat artışları karşısında kendibütçemi ayarlayabilmek için başladım"dedi ve devam etti: "Şimdibütçeyi ayarlamak hayal oldu;

***

Bir İngiliz uzman iddialı:diyor. Nasılmı? "Taze sebze, meyve ve meselafantezi özellikleri yüksek çikolatalıyiyecekler, hatta çocuklara avuçavuç aldığımız gofretler lüks sınıfınagirecekler!"

***

'Yeni insan'da insanın izi yok.Robotik var, yazılım var, yapaynitelikte bolca 'zekâ' ve 'et' var,bitmez tükenmez tıbbi deneylervar, çip var, fişleme var, tecritvar...(Sinan Baykent, GreatReset'in Politik AntropolojisiyleMücadele, Lacivert Dergisi-Mart2022)