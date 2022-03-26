Rus ordu konvoyu İtalya'da da böyle ağır ilerliyordu... Hatta bazı görüntüler var; bir benzincide durup "Bergamo ne tarafta?" diye sordukları iddia edilmişti... Hayır! Espri yapmıyorum. 23 Mart 2020'den söz ediyorum. İtalya müthiş bir Kovid paniğine sürüklenmişti. Bergamo başta olmak üzere bütün Kuzey İtalya şehirlerindeki yaşlıların birkaç hafta içinde kaybedileceği iddia ediliyordu ve yoğun bakım ekipmanları yetersizdi. Bir anda tam dokuz IL-76 uçağı indi İtalya'ya. İçlerinden Rus ordusuna mensup salgın hastalıklar alanında uzman ekipler indi. Üzerlerine "From Russia With Love" yazılı pankartlar bulunan konvoy Bergamo'da üç hafta kaldıktan sonra "Görev tamamlandı" açıklamasıyla ayrıldı. Garipti. Şimdi İtalyanların kafası karıştı. Dönemin Başbakanı Conte mecliste sorgulanıyor ve bazıları bu operasyonun bir tür "casusluk" olduğunu iddia ediyor. Ruslar da "Kafamızı bozmayın, her şeyi açıklarız" imasında bulunuyorlar...
***Pandemide dünyanın başına örülen çorabın büyüklüğünü ve derinliğini anlamak istemeyenler ne Ukrayna'da olanları, ne iklim tantanasını, ne de şu sıralarda giderek yükselen kıtlık korkusunu anlayabilirler... Net!
***Çok yakında sosyal medya Zelenski'ye mesafeli yaklaşanları sansürlenmesi gereken "asiler" olarak ilan ederse, hiç şaşırmayacağım. Şimdilik bu kesimi perdelemekle yetiniyor.
***Geçen gün bir süpermarkette komşuma rastladım. Her fiyat etiketini fotoğraflıyordu. Nedenini sordum? "Önce hesap kitap yapmak, fiyat artışları karşısında kendi bütçemi ayarlayabilmek için başladım" dedi ve devam etti: "Şimdi bütçeyi ayarlamak hayal oldu; sadece takıntı artık..."
***Bir İngiliz uzman iddialı: "Orta sınıflar için pek yakında lüks tanımı değişecek" diyor. Nasıl mı? "Taze sebze, meyve ve mesela fantezi özellikleri yüksek çikolatalı yiyecekler, hatta çocuklara avuç avuç aldığımız gofretler lüks sınıfına girecekler!"
***"Great Reset'çilerin hikâyesinde kocaman bir gedik var. 'Yeni insan'da insanın izi yok. Robotik var, yazılım var, yapay nitelikte bolca 'zekâ' ve 'et' var, bitmez tükenmez tıbbi deneyler var, çip var, fişleme var, tecrit var... Her şey var, bir 'insan' yok." (Sinan Baykent, Great Reset'in Politik Antropolojisiyle Mücadele, Lacivert Dergisi-Mart 2022)