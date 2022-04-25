"Büyük bir açlık krizi var..."

Biden'ın ilk açıklamalardan biri buydu.

"ABD'de insanların aç kalmasına izin veremeyiz. Biz bu değiliz."

Tarih 23 Ocak 2021'di.

Düşünebiliyor musunuz?

Bir ABD başkanı koltuğa oturduğu gibi iki şeyden bahsediyor; birincisi "ABD geri gelecek" mesajı; ikincisi ise ülkesi için tabu sayılacak bir konu: "Açlık var!"

Beyaz Saray yorumcularının tuhafına gitmişti ama burada birkaç arkadaşla mesajlaştığımızı hatırlıyorum...

"Artık hiç şüphem yok, savaş ve gıda krizi birlikte gelecek; belli ki ABD bu ikisini de kendinden uzak fakat dünyaya yakın tutmaya çalışacak" demişti içimizden biri...

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Sonrasını biliyoruz...(dahafazla geç kalmadan)bütün dünyayıitmeleri gerekiyordu.Pandeminin başa bela ettiği ne varsa...Savaşı ve Putin'i sorumlu kılmak nasıl da "" bir çözümdü, değil mi?Biz sıradan faniler birden bire "" yaşamaya başladık ve "" kapımıza kadar geliverdi.Gıda ve emtia fiyatlarının çok önceden artmaya başladığını ve asıl tetikleyici olarak pandeminin kullanıldığını anlattığınızda, dinleyen kaldı mı?Hele "" diye sormayın,yanınızdan kaçarlar.Eh, medya da düzenli olarak ""mızı sunuyor, günler gelip geçiyor.

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Tabii bir de enerji konusu var...

"İklim mücadelesi" programlarına kitlelerin aklının kolay kolay yatmayacağını biliyorlardı elbette.

Onu alttan alta yürütüyorlar.

Ama düşük fosil yakıt/petrol fiyatlarını tarihe karıştıracak bir savaşın kitleleri disipline sokmak için en uygun yol olduğu açıktı.

Öyle de oldu!

"Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları Avrupa'ya daha da yüksek enflasyon olarak dönüyor" diyen Putin'i durup dinleyen olacak mı? Hayır!

2022 başında "Virüs etkisini kaybetti, evlerinizden gönül rahatlığıyla çıkabilirsiniz" dendiğinde, "nasıl?" sorusunu sormamıştık.

Bir süre sonra enflasyona ve petrol fiyatlarına bakıp "yeniden eve kapansak daha iyi" diyenlerin sayısı çoğalacak...

Doğruya doğru!

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NOT DEFTERİ

"Mahallesiz şehirler" şeklinde bir kavramdan bahsedildi. Yanlış tanzim. Çünkü şehir dediğin mahallelerden mürekkeptir. Kentten bahsediyorsak, onun mahallesi bulunmayacaktır. (LÜTFİ BERGEN / Kozmosta Yerlilik-Evlerimizi Kaybediyoruz)