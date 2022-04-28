Çok değil, dört, beş yıl sonra Avrupa, özellikle de Doğu Avrupa haritasını açıp baktığımızda...

Dört bir yandaki sınırlarımızın hemen ötesine göz gezdirdiğimizde...

"Nasıl hızla değişti her şey!" diyeceğiz.

Belki gördüklerimize inanamayacağız.

İşte bu yüzden Türkiye'nin ayaklarını çok sıkı basması gereken bir dönemdeyiz ve şükür ki, öyle davranıyoruz.

Bu yüzden de liberal gevşekliklere prim vereceğimiz dönem gelip geçiyor.

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Mesele sadece Ukrayna değil.Öyle ya da böyle Ukrayna'nın içinden birkaç ülke çıkacak, bu artık anlaşıldı.Şimdi bölgenin belki en kırılgan ve nüfusunun yüzde 40'ı azınlıklardan oluşanMoldova yanarsa, çaktırmadan devasa bir ABD üssü haline getirilendışarıda kalabilir mi?Romanya 2020'lere yaklaşırken "Besarabya" dediği Moldova'yı defalarca "anavatanla birleşmeye" çağırmıştı.Ve her zaman Rusya'ya yakın duran Moldova 2020'ye ABD'nin açık desteğiyle Batı yanlısı bir ülke olarak girdi, 2021 seçiminde de bu perçinlendi.Ama ülkede yaşayan Ruslara sorarsanız,

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(Gençlere sorsak, belki "Orası da neresi?" diyecekler, ayrı konu!)1991 Aralık ayı Sırpların hamisi Sovyetler Birliği'nin resmi dağılışıydı. Sonrasının Yugoslavya halkları için nasıl ve hangi acılarla geleceği belliydi.Meraklısı kaynaklara uzanıp araştırsın...Şimdi kritik aktör İngiltere'nin açıklamalarını dikkatleDoğu Avrupa ülkelerine şu mesajın verildiğini görüyorlar:

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Tarih belki ilk kez medyadan da hızlı koşuyor.

Yetişebilirsek...

Suriye, Irak ve hatta İran haritalarının değişme potansiyelinin yüksekliğini de başka yazılarda değerlendiririz.

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NOT DEFTERİ

Söz, meselesini tevil ederdi... Lâkin sese hükmetmek fikrimize hâkim olmaktan güçtür; ses de göz gibidir, istiklâline düşkündür, riyaya zor katlanır ve yalancı şehitliğe az yarar. (REFİK HALİT KARAY / Sürgün)