Nasıl anlatacağımı aslında bilmiyorum; dünyanın görünen yüzü, astarı dört bir yanından geriliyor, tuzlanıyor, aşınıyor ve delinene değin de yıpranıyor, işte o zaman o delikten dışarı, çorap deliğinden çıkan parmak gibi çıkıveriyor hakikat. (MIHAIL ŞİŞKİN / Mektupların Romanı)

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Hayati sandığımız işlerle ömrümüzü tüketiyoruz. Ölüm olgusunun üzerindeki görünmezlik örtüsü kalktığı zaman yüzleşeceğimiz "Ömrünü nerede tükettin?" sorusuna vereceğimiz cevaba şimdiden çalışmak, belki de bize neyin gerçekten "hayati" olduğunu gösterecektir. (/ İnsaniyet Namına)

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Geçmiş cimridir. Hiçbir şeyi geri vermez. Özellikle de kararları. (/ Serbest Düşüş)

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Kötü şeyleri görmezden gelmek insanın onlara katlanmasını kolaylaştırır. Ancak siz kötü şeyleri görmezden gele gele sonunda kötü şeylerin hiçbir zaman var olmadığına inanmaya başlıyorsunuz. (/ 10.5 Bölümde Dünya Tarihi)

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Bir ümitsizin ümitten başka hiçbir ihtiyacı yoktur. (/ Biz İnsanlar)

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"Sevildiğini bilmek" ile "sevildiğini duymak" arasındaki hiç kapanmayan aralığa bakmalı, o aralıktan çok soğuk giriyor çünkü; evlere, kalplere, odalara, film makaralarına, dostluklara ve boşluklara. (/ Söz Verilmiş Bahçe)

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Hayat böyledir, tam da bizi hapseden nesnelere faydasız bir şekilde sarılırız. (/ Sessizliğe Hayranlık)

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Eşyalar hayatımızdaki anlara, sevdiklerimize, anımsamaktan hoşlandığımız saatlere tanık ederler. Her biri, neşeden ve acıdan oluşan birer küçük evrendir. (/ Sahte Yüzler Topluluğu)

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Geceleyin, sessizlikte, çok iyi tanıdığı kimselerin hepsi yattı mı, daha iyi bir insana dönüşüyor. (/ Marakeş'te Sesler)

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Algeciras'ta yağmur yavan günahlarımızı yıkamak ister gibi yağıyor. Olukları dolduruyor, çatılardan damlıyor. Bu bekleyişin sonu gelecek mi? Büyük talihsizliğimiz bu Charlie. Hala gidecek yolumuz var. Kahrolası yol boyunca sürüklememiz gerekecek kendimizi. (/ Tanca'ya Gece Feribotu)