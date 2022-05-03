Nasıl anlatacağımı aslında bilmiyorum; dünyanın görünen yüzü, astarı dört bir yanından geriliyor, tuzlanıyor, aşınıyor ve delinene değin de yıpranıyor, işte o zaman o delikten dışarı, çorap deliğinden çıkan parmak gibi çıkıveriyor hakikat. (MIHAIL ŞİŞKİN / Mektupların Romanı)
***Hayati sandığımız işlerle ömrümüzü tüketiyoruz. Ölüm olgusunun üzerindeki görünmezlik örtüsü kalktığı zaman yüzleşeceğimiz "Ömrünü nerede tükettin?" sorusuna vereceğimiz cevaba şimdiden çalışmak, belki de bize neyin gerçekten "hayati" olduğunu gösterecektir. (GÖKHAN ERGÜR / İnsaniyet Namına)
***Geçmiş cimridir. Hiçbir şeyi geri vermez. Özellikle de kararları. (JULI ZEH / Serbest Düşüş)
***Kötü şeyleri görmezden gelmek insanın onlara katlanmasını kolaylaştırır. Ancak siz kötü şeyleri görmezden gele gele sonunda kötü şeylerin hiçbir zaman var olmadığına inanmaya başlıyorsunuz. (JULIAN BARNES / 10.5 Bölümde Dünya Tarihi)
***Bir ümitsizin ümitten başka hiçbir ihtiyacı yoktur. (PEYAMİ SAFA / Biz İnsanlar)
***"Sevildiğini bilmek" ile "sevildiğini duymak" arasındaki hiç kapanmayan aralığa bakmalı, o aralıktan çok soğuk giriyor çünkü; evlere, kalplere, odalara, film makaralarına, dostluklara ve boşluklara. (GÜVEN ADIGÜZEL / Söz Verilmiş Bahçe)
***Hayat böyledir, tam da bizi hapseden nesnelere faydasız bir şekilde sarılırız. (ABDULRAZAK GURNAH / Sessizliğe Hayranlık)
***Eşyalar hayatımızdaki anlara, sevdiklerimize, anımsamaktan hoşlandığımız saatlere tanık ederler. Her biri, neşeden ve acıdan oluşan birer küçük evrendir. (XAVIER MAUMEJEAN / Sahte Yüzler Topluluğu)
***Geceleyin, sessizlikte, çok iyi tanıdığı kimselerin hepsi yattı mı, daha iyi bir insana dönüşüyor. (ELIAS CANETTI / Marakeş'te Sesler)
***Algeciras'ta yağmur yavan günahlarımızı yıkamak ister gibi yağıyor. Olukları dolduruyor, çatılardan damlıyor. Bu bekleyişin sonu gelecek mi? Büyük talihsizliğimiz bu Charlie. Hala gidecek yolumuz var. Kahrolası yol boyunca sürüklememiz gerekecek kendimizi. (KEVIN BARRY / Tanca'ya Gece Feribotu)