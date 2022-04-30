Bir sabah kalktım ki, ne göreyim; ceviz ağacını sarıp sarmalayan mor salkımlar açmış. İşte bu güzel, çok güzel. Şükür!

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Elon Musk'ın "Uzatmayın, Twitter'ı aldım işte!" deyip 44 milyar doları bastırması büyük iş tabii. Ama kime göre? Parayı hâlâ elle tutulur bir şey sanmaya yatkın ve yokluk korkusuyla yaşayan devletlere göre... Oysa fırlama birolan Musk'ın ve onu sahneye itenlerin umurunda değil bu!Ama esas hikâye toprak! Bu da (tıpkı virüsler gibi) artık Bill Gates'in egemenlik alanı. Şu anda ABD'nin en büyük arazi sahibi.Şu soru zihinlerde büyüyor: Yeni derebeyi rejimine "Ne oluyor yahu, yeter artık!" diyecek devlet var mı, kaldı mı?

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diyor bir arkadaşım.Depresyon battaniyesini hayatınınkonforu haline getirenler gibi o da ikiyıl boyunca maskesine alıştı, hattaonunla bütünleşti. Lakin arkadaşımınasıl derdi nebiliyor musunuz?Şimdi o"kafa"dangeri dönmekzoruna gidiyor. Ona bakıyorum; gözlerine,haline tavrına: Pandemi kısıtlamalarıbüyük ölçüde kaldırıldıdiye üzgün sanki... Korkarım, mutluolmak için maskesiyle toplu taşımaaraçlarında dolaşacak bir süre...

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Bundan sonra böyle yaşanacaksanırım: Hem ağlarım, hemgiderim modeli... Hayat tümüyledeğişipbir hale gelinceye kadar, böylesürer.

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Kendiiftarını hakkıyla yapamamış personelin,müşterilerin bitmek bilmeyenisteklerine yetişmeye çalışması...Trafikten geç kaldığından içeri telaşlagiren aileler... Elbette içeride bir iftarçadırındaki kolektif muhabbet duygusuda yok. Her saniye ticari bir işletmegerçeğiyle dolu.... Patırtıdan ezanişitilmiyor, gözler saatte... Sonrası?Soğumuş çorba, kurumuş köftelerve yüklü bir hesap!.. Aklıma yıllaröncekibaşlıklıyazım geliyor. Hâlâ aynı kanıdayım.