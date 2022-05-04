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Haberler Haşmet Babaoğlu Altını çizdiğim satırlar: ‘Bizim yorgunluğumuz...’
HAŞMET BABAOĞLU
04 Mayıs 2022, Çarşamba HAŞMET BABAOĞLU

Altını çizdiğim satırlar: ‘Bizim yorgunluğumuz...’

Sabah işe, akşam eve. İşyerlerinde sürekli anlamsız bir telaş; imzalar, mühürler, dosyalar... Sonra eve dönüş; hıncahınç duraklar, otobüsler, dolmuşlar... Evde yemek, çay, çor, çocuk, televizyon... İnsanlar hep meşgul (...) Düşünmesine fırsat bırakmaz. Kendine gelmesine izin vermez. (ÖMER FARUK DÖNMEZ / Hamza)

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Mesele, "İşittik, itaat ettik" cevabında da görüldüğü üzere kulağı esas alan dini hitabın, göze dayalı bir izleme kültürüne emanet edilmesi. Heidegger "Kulak en ontolojik organımızdır" derken insanın kelama muhatap oluşunu hatırlatıyordu (...) İşitmenin yerini görmenin aldığı, görüntünün gerçekten daha gerçekmiş gibi kabul gördüğü bir dünyada feraseti ve basireti nasıl kuşanacağız? (NAZİFE ŞİŞMAN / Dijital Çağda Müslüman Kalmak)

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Like'ı tıklarken iktidar düzenine tabi kılarız kendimizi. (BYUNG CHUL HAN / Psikopolitika)

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Evlenip barklandıklarında boğuluyorlar. Serbest kaldıklarında bunalıyorlar. Psikiyatrları bile şaşkın; onlara daha ne diyeceklerini bilemiyorlar. Benim kuşağımın mutsuzluğuna çare yok. (FREDERIC BEIGBEDER / Kuzey Kulesi 107. Kat)

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Ben senin resmine değil de sana âşık olsaydım o zaman ne olacaktı? Belki bir kere bile bakmayacaktın yüzüme, belki de alay edecektin sevgimle. Halbuki resmin bana dostça bakıyor, iyilikle bakıyor ve ebediyen bakacak. (METİN ERKSAN / Sevmek Zamanı)

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Atamıyorum üstümden yorgunluğu ne kadar dinlensem. Bizim yorgunluğumuz gövdemizde değil, ruhumuzda olsa gerek. (KEMAL TAHİR / Yorgun Savaşçı)

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Başka birinin ıstırabını hissedemezsiniz, sorun bu. Sorun hep bu olmuştur, bütün dünyanın sorunu. Keşke bir başkasının ıstırabını hissetmeyi öğrenebilsek... (JULIAN BARNES / Seni Sevmiyorum)

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Okuldan kültür beklemek, bakkal dükkânını mutfak zannetmektir. (PEYAMİ SAFA / Mehmet Tekin-Peyami Safa ile Söyleşiler)

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Okumayanlar ve anlam ışınları tarafından çok erken yıldırılanlar...
Kendini aptal sananlar...
Ebediyen kitaptan yoksun bırakılanlar...
Ebediyen cevapsız kalanlar...
Ve yakında soracak sorulardan da yoksun kalacak olanlar... (DANIEL PENNAC / Roman Gibi-Kitaplar ve Okumaya Dair)

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