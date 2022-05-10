İçimizde harlanmaya çalışılan "yabancı düşmanlığı" ve "ırkçılık" ateşini de...

Giderek tatsız bir biçim kazanan "düzensiz göçmen" akınını da konuşup tartışmaya ve nihayetinde çözmeye mecburuz.

Tamam! Yalan dolanla tıka basa doldurulan, sosyal medyanın berbat manipülasyonlara alet edildiği çok sert bir mesele...

Biliyorum...

Her yanı provokasyon bu meselenin...

Üstelik daha konuşmaya başladığımız anda bile bu toplumun güzel ve müşfik özelliklerinin birer birer sohbet ortamından uzaklaşmaya başlayacağından çekiniyoruz.

Ama biz "Yok!" deyince yok olacak bir mesele değil!

Kendimizi aldatmayalım.

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Buradaönemli...Batı kendini kurtarmak için, Türkiye'nin sınırlarındaki son göçmen tamponu olmasını istiyor.ün Türkiye'de durdurulmasını planlamışlardı. Yaşlanan nüfuslarınaolarak ihtiyaç duydukları göçmenleri ise eski Doğu Avrupa ülkelerinden elde edeceklerdi. Nitekim gelişmeler bu yönde ilerliyor.Batı, Türkiye'nin içinebırakmayı sever; buyüzden gizli ve açık biçimde göçmenmeselesini kaşıyorlar, kaşıyacaklar.Kabul edelim ki, bu açıdan 2015- 2016 yıllarında bizi çok hatalı kararlara sürüklediler;yerine kendi tecrübelerimizin ışığında önlem almak için geç kaldık.Toparlanmak yıllar alacak.

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Ancak pek dikkat edilmeyen bir nokta daha var.

Geçen yıl dikkat çekmiştim. (Bkz.

İçimizdeki Yeni Kıpırdanmaların Jeopolitiği, Ağustos 2021. ) Türkiye'de orta ve uzun vadede yeni bir politik sahne kurmaya çalışıyor Batı'nın planlamacıları...

Nedir o?

Dindar milliyetçiliğe karşı seküler milliyetçi siyasi rüzgâr ve oluşumlar.

Dindar milliyetçilik, adalet ve merhamet sahibi çünkü.

Oysa seküler milliyetçilik hızla hoyratlaştırılabiliyor...

Mülteci meselesi bir de bunun için kullanılıyor.

Bu yüzden "Arap nefreti" ve "Osmanlı düşmanlığı" söylemlerine tekrar gaz veriliyor.

İsrail kilit önemde...

Almanya'nın bu konuda takındığı pozisyon ise yüz yıl öncesini hatırlatıyor.

Döneceğiz bu konuya önümüzdeki günlerde...

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NOT DEFTERİ

Vakit çok geç ve şimdi artık kusurlarımızla baş başayız. (GHUNTER ANDERS / İnsanın Eskimişliği)