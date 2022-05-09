Şimdi tam mevsimi...
Koşun, spor ayakkabı almaya koşun!
Neymiş? Büyük markalar artık ürünlerinin karbon ayak izi oranını düşürmek için büyük çaba gösteriyorlarmış. 2025'te ünlü markaların spor ayakkabı üretiminde karbon ayak izi yüzde 50 azaltılacakmış.
Buna "sürdürülebilir dünya için sürdürülebilir ekonomi" diyorlar; pek havalı laf...
Ben de kalktım, meşhur markaların fiyatlarına baktım...
Ortalama 900 lirayla 1650 lira arasında fiyatlar...
Bu durumda dünya ve ekonomi "sürdürülebilir" olacak fakat biz sade insanlar olarak kendimizi daha iki yıl öncesinden tanıdığımız halimizle sürdüremeyeceğiz, açık!
Şaka mı? Hayır! Gerçek!
***Karbon ayak izi...
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Genç kadının "Ukrayna mukrayna" itirazı da çarpıcıydı...
Ve "esas dünya elden gidiyor" deyişi..
Yeni kolonyalizm bu tür tasnifler üzerinden yükseliyor.
Dünyanın her yerindeki ve bizdeki "Batılı kafası" nasıl yıllarca Suriye'ye, Yemen'e, Afganistan'a dönüp bakmadıysa, şimdi Ukrayna ve Rusya'ya da gözlerini kapatmaya hazırlanıyor...
"Esas dünya"ları, o bembeyaz dünya başka...
Onu kurtarmaya çalışıyorlar akılları sıra!
Bana sorarsanız da...
Bir güzel uyutuluyorlar.
Soru şu: Bunlarla birlikte uyutulmaya razı mıyız?
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AYNA
Rahatça yaşamak için değil, rahatça ölmek için insanlardan uzak duruyorum. F. KAFKA