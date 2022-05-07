Farkındasınız değil mi? Bir süredir, yüksek enflasyon gerçeğine "trip atma"ya çalışıyoruz. Kafasını başka yöne çevirip sevmediği kişiyi yok sayan tipler gibiyiz. Bazen de saflaşıyoruz; lafını etmezsek ortadan çekilir gider sanıyoruz. Oysa enflasyon arsızdır, pahalılık acımasızdır. Bizim takındığımız tavırlara hiç aldırmadan üzerimize doğru buldozer gibi gelir. Yüzleşmeye mecburuz.
***Peki bütün dünya sakinleri olarak 2020'den bu yana çok sert hesaplaşmalardan geçtiğimizin farkında mısınız? Problem pandemiydi, bitti mi diyorsunuz yoksa?
***Neyse, neyse... En iyisi, yazıya oturmadan önce benim kırık dökük balkona çıkayım. Zihnim durulsun, güneş içimi ısıtsın!
***Youtube'da yemek videoları izlemekten kendimi alamıyorum. Ve görüyorum ki, tarifleri en hızlı dejenere olanlar Youtube serüvenlerine geleneksel yemeklerle başlayan ev hanımları oluyor. Şaşılacak bir şey! Artık yemek yapmayı bıraktılar. Çünkü akılları yüksek takipçili fenomen olmaya takılmış. O zaman gelsin "beş dakikada misafire çıkartılacak" hamur işleri! İzlerken bile feci şeyler olduğunu anlıyorsunuz. Beş, on dakikada, hatta yarım saatte bile ancak o kadar olur.
***Bir kamyon arkası yazısı: "Var git, ölüm! Evdeyken gelirsin!"