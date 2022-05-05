Neler oluyor, neler!

Hız, nasıl da arttı...

Bilmem, haberleri umursamadan geçiyor musunuz?

Şu günlük harala gürele içinde bir de bunlarla ilgilenemem diyorsanız, siz de haklısınız.

Fakat tarihten biliriz...

İlgilenip hazırlanmadığımız gelişmeler bir bakarsınız ki...

Gün gelmiş, toplumlar bir yana, tek tek fertlerin bile üzerinden silindir gibi gelip geçmiş...

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Japonya Başbakanı Kişida ve Dışişleri Bakanı Yoşimasa'nın Rusya'ya girişlerini yasaklamak başka bir anlama gelmiyor.Hem deEvet, yanlış okumadınız!Kuril Adaları görüşmeleri sürerken şimdi Rusya, "Boşversenize, ne görüşeceğim sizinle!" diyor!

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İnsanın aklına neler gelmiyor ki!Savaşta yenilenortayaçıkmış; böylece hemaçılmış hemde Avrupa'daki Rusya karşıtı ülkeleriheveslendiren sonuçlar üretmişti.Ve işe bakın ki...Rusya, şimdi Uzakdoğu'daki tarihi düşmanına(!) karşı eski reaksiyonunu yeniden devreye sokmuş oluyor.

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Dün ajanslara şu küçük haber de düştü.Yani anlayana büyük ama haberi küçük...Geçen hafta demiştim, hatırlarsınız; bölgenin belki en kırılgan ve nüfusunun yüzde 40'ı azınlıklardan oluşanŞimdi ne mi olacak?Umarım olmaz ama ilk dokunuşta Moldova dağılacak.Zatendenilen uğursuz yöntem, ülkeleri dağıtmanın yoludur,çok geç olur.

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Belki her gün bıkmadan usanmadan şunu tekrarlayacağım: Tetikte durmamız gereken bir dönemdeyiz.

Ama bizi de bela bir meseleyle içeride oyalamaya çalışıyorlar.

Mülteci, göçmen, göç sarmalıyla...

Çok tehlikeli!

Bu sarmaldan acilen çıkmanın yolunu bulmalıyız.

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AYNA



Hastaya şeker vermek günah olur, çünkü ona acı ilaç fayda verecektir.

ŞİRAZLI SADİ