Nasreddin Hoca mışıl mışıl uyurken birden uyanıvermiş.
Karısını dürtüp "Hanım kalk, gözlüğümü bulamıyorum" demiş.
Kadıncağız şaşkın halde "Be adam uykuda gözlüğünü ne yapacaksın?" deyince...
Hoca "Sen yine de ver, rüyamı daha iyi göreyim" demiş.
***Eh, has bir Hoca fıkrası olmadığı ortada...
***Adına muhalefet denilen "dışarısı"nın siyasi acentelerinin bir iktidar planı var mı?
***
İlle de bu konu önemli diyorsanız...
İçerideki masaları boş verin!
Dışarıdaki masalara bakın...
Aday kim olur, sorusunu da onlar belirler.
İngiltere masası mesela...
Hızla eski günlerine dönüyorlar.
Her konuda egemen olmak isterlerken bizdeki acentelerini baştan "dizayn" etmekten kaçınırlar mı? Hayır! Tam tersine, harıl harıl çalışıyorlar.
Almanya masası mesela...
Çok yıprandılar.
Gezi dönemi hatıraları bugünlerini kurtaracak gibi gözükmüyor; yeni bir "çıkış" arıyorlar.
Ama en doğrusu, siyasilerin olduğu yere değil, sokakta olup bitenlere bakmaktır.
En yerli meselelerimizi bile ecnebi parmaklar kurcalıyor.
***
AYNA
Gerçek kahramanlık, herkesin huzurunda yapabileceğimiz şeyleri kimse yokken de yapabilmektir. La ROCHEFOCAULD